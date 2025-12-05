Minas vence Osasco e segue na ponta da Superliga feminina de vôlei

Minas tem 23 pontos na Superliga. Minas Tênis Clube / Divulgação

O Minas Tênis Clube derrotou o Osasco Voleibol Clube no tie-break na noite de quinta-feira (4), no interior paulista. As parciais foram 21/25, 25/23, 21/25, 25/14 e 15/10. Com o resultado, a equipe mineira chegou aos 23 pontos e segue na liderança da Superliga Feminina.

Com 25 acertos, a canadense Hilary Johnson foi a maior pontuadora da partida e recebeu o troféu Viva Vôlei.

— Sabíamos que este jogo seria difícil, o Osasco é um time talentoso. Como qualquer equipe, tivemos muitos altos e baixos, mas nunca desistimos. A nossa torcida estava muito animada e apaixonada, o que tornou o ambiente de jogo muito positivo. Estou orgulhosa do meu time e feliz por ter ajudado —afirmou a ponteira.

Do outro lado, a líbero Camila Brait lamentou a terceira derrota em nove jogos da equipe de Osasco, que está em terceiro lugar com 19 pontos.

— Foi uma pena, mas saímos de cabeça erguida, sabendo que lutamos até o fim e demos o melhor que podíamos hoje. Agora é virar a chave porque na terça-feira já tem jogo do Mundial. E a torcida pode ter certeza de que garra e vontade de vencer não irão faltar — afirmou a capitã.

Paulistano-Barueri vence Tijuca e passa para o 7º lugar

Luzia foi a melhor do jogo. Thiago Mendes / Divulgação/Tijuca Tênis Clube

Em outro jogo da 9ª rodada, o Paulistano-Barueri foi ao Rio de Janeiro e venceu o Tijuca Tênis Clube por 3 a 2, paricias de 25/20, 25/21, 23/25, 19/25 e 15/9 e passou para o sétimo lugar, com nove pontos.

A oposta Jheovana marcou 34 pontos e foi a principal pontuadora do jogo. O time paulista ainda contou com 22 da central Luzia, eleita a melhor da partida.

— A gente tem conversado sobre bloqueio, temos dificuldades nisso, mas o time conseguiu pontuar. Dava para ir mais, fui eficiente no saque, precisamos treinar os contra-ataques, tem muito que melhorar. A gente tem que aproveitar as vantagens, a gente não pode ir para o quinto set, é um time novo, tem perna para isso — disse Luzia.