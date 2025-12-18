Minas Tênis Clube vence o Sesi-Bauru e passa para o 5º lugar na Superliga masculina de vôlei

Minas faz boa campanha de recuperação Hedgard Moraes / Divulgação/Minas Tênis Clube

Após um mau começo na Superliga masculina de vôlei, o Minas Tênis Clube segue sua campanha de recuperação e já soma quatro vitórias seguidas.

Nesta quarta-feira (17), em Belo Horizonte, o time comandado pelo técnico Guilherme Novaes derrotou o Sesi-Bauru (SP) por 3 sets a 1, parciais de 16/25, 25/16, 25/15e 25/23, em uma hora e 53 minutos de jogo atrasado da 3ª rodada.

Com o resultado, o Minas saltou da sétima para a quinta posição com 16 pontos. Já a equipe paulista segue em oitavo com 12.

O ponteiro Léo Lukas, que saiu do banco de reservas, para substituir Djalma Júnior, no segundo set, terminou como o maior pontuador da partida. Ele conseguiu 24 acertos, sendo 18 no ataque, cinco no bloqueio e um de saque.

Já o oposto Samuel Neufeld contribuiu com 18 pontos, enquanto o ponta Gabriel Bertolini fez 11.

No Sesi-Bauru, o ponta Gabriel Vaccari anotou 13 pontos, três a mais que o central Barreto.