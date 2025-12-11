Minas Tênis Clube vence a segunda seguida e entra na briga pelo G-8 da Superliga masculina

Djalma foi o melhor do Minas. Hedgard Moraes / Minas Tênis Clube/Divulgação

O Minas Tênis Clube conseguiu sua segunda vitória seguida na Superliga masculina de vôlei e segue em recuperação na classificação e em busca de um lugar na Copa Brasil de 2026.

Na quarta-feira (10) à noite, em Belo Horizonte, o time comandado pelo técnico Guilherme Novaes venceu o Monte Carmelo (MG) por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/17 e 25/20.

Com o resultado, o Minas soma 10 pontos e ocupa o nono lugar na classificação, mesma pontuação do Sesi-SP, que está em oitavo, e segue com chances de ficar com uma das oito vagas para a Copa Brasil de 2026. A definição dos classificados acontecerá após o encerramento do turno de classificação, que tem 11 jogos para cada equipe.

O ponteiro Djalma anotou 17 pontos na partida (15 de ataque e 2 de bloqueio), foi eleito o melhor em quadra e ganhou o Troféu Viva Vôlei.

— Conquistamos mais três pontos importantes. Depois de um começo difícil na Superliga, o nosso time começou a se encaixar e está em uma crescente. Temos jogos importantes nesta reta final do primeiro turno, então agora é descansar, manter o foco e fazer alguns ajustes finos para o próximo desafio — disse Djalma.

Na classificação geral, a liderança é do Sada Cruzeiro (MG) com 29 pontos, três a mais que o Vôlei Renata/Campinas (SP) e seis à frente do Praia Clube (MG). O Goiás (GO) é a grande surpresa da temporada e ocupa o quarto lugar, com 15 pontos.



