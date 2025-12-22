Minamino, do Monaco, sofre ruptura do ligamento cruzado e pode ficar foda da Copa do Mundo

O meia japonês Takumi Minamino, jogador do Monaco, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, anunciou o clube nesta segunda-feira (22), o que coloca em risco sua presença na Copa do Mundo de 2026, que começa daqui a seis meses.

Minamino se lesionou no domingo, durante a vitória do time do Principado sobre o Auxerre por 2 a 1, pela fase de 32-avos de final da Copa da França.

Após um choque com um adversário, ele teve que ser retirado do campo de maca, cobrindo o rosto com as mãos.

O meia, que fez 21 jogos (quatro gols) pelo Monaco nesta temporada, é um dos jogadores mais importantes da seleção japonesa, com a qual disputou 73 partidas e marcou 23 gols.

Um deles gols foi na primeira vitória do Japão na história sobre o Brasil (3 a 2), em amistoso disputado em meados de outubro, em Tóquio. Minamino fez o primeiro dos 'Samurais Azuis', que então perdiam por 2 a 0 e depois conseguiram a virada.

A seleção japonesa estará no Grupo F da Copa do Mundo, junto com Holanda, Tunísia e uma equipe europeia a ser definida entre Polônia, Suécia, Ucrânia e Albânia.