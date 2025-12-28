Milan vence Verona e assume liderança provisória; Napoli mantém embalo após Supercopa

O Milan assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano ao vencer o Hellas Verona (18º) por 3 a 0 neste domingo (28), pela 17ª rodada, enquanto o Napoli, campeão da Supercopa da Itália há seis dias, subiu para a segunda posição, um ponto atrás, ao bater a Cremonese (12ª) por 2 a 0 como visitante.

Na vitória milanista, o protagonista foi Christopher Nkunku, autor de dois gols, assim como Rasmus Hojlund, que decidiu para os napolitanos.

A Inter de Milão, que começou a rodada como líder, passou para a terceira posição, a dois pontos do rival 'rossonero', e espera voltar para a ponta da tabela ainda neste domingo, em visita à Atalanta (9ª) no último jogo do dia.

Em San Siro, o americano Christian Pulisic abriu o placar para o Milan nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1).

Nkunku, contratado em agosto junto ao Chelsea, ainda não havia marcado nos 14 jogos de Serie A que disputou até agora.

O francês marcou o segundo do Milan cobrando pênalti (48'), antes de matar o jogo aproveitando o rebote de um chute de Luka Modric na trave (53').

Dois gols que dão moral a Nkunku, já que seu desempenho abaixo das expectativas até então levou o clube a contratar o alemão Niklas Füllkrug, que estava no West Ham.

Füllkrug acompanhou das arquibancadas seus novos companheiros em ação, e sua transferência será efetivada a partir do dia 1º de janeiro.

"Vamos precisar de todos, porque temos um calendário muito cheio", declarou após a partida o técnico do Milan, Massimiliano Allegri.

O Napoli, campeão da Supercopa da Itália na segunda-feira passada, retornou à Serie A com mais uma vitória, desta vez por 2 a 0 fora de casa, contra o Cremonese.

Hojlund marcou no primeiro tempo, aos 13 e 45 minutos, dando à equipe uma vantagem confortável.

O atacante dinamarquês agora soma seis gols em 12 jogos no campeonato, dois a mais do que marcou pelo Manchester United em toda a temporada anterior da Premier League.

-- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Parma - Fiorentina 1 - 0

Torino - Cagliari 1 - 2

Lecce - Como 0 - 3

Udinese - Lazio 1 - 1

Pisa - Juventus 0 - 2

- Domingo:

Milan - Hellas Verona 3 - 0

Cremonese - Napoli 0 - 2

(14h00) Bologna - Sassuolo

(16h45) Atalanta - Inter

- Segunda-feira:

(16h45) Roma - Genoa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 35 16 10 5 1 27 13 14

2. Napoli 34 16 11 1 4 24 13 11

3. Inter 33 15 11 0 4 34 14 20

4. Juventus 32 17 9 5 3 23 15 8

5. Roma 30 16 10 0 6 17 10 7

6. Como 27 16 7 6 3 22 12 10

7. Bologna 25 15 7 4 4 23 13 10

8. Lazio 24 17 6 6 5 18 12 6

9. Atalanta 22 16 5 7 4 20 18 2

10. Udinese 22 17 6 4 7 18 28 -10

11. Sassuolo 21 16 6 3 7 21 20 1

12. Cremonese 21 17 5 6 6 18 20 -2

13. Torino 20 17 5 5 7 17 28 -11

14. Cagliari 18 17 4 6 7 19 24 -5

15. Parma 17 16 4 5 7 11 18 -7

16. Lecce 16 16 4 4 8 11 22 -11

17. Genoa 14 16 3 5 8 16 24 -8

18. Hellas Verona 12 16 2 6 8 13 25 -12

19. Pisa 11 17 1 8 8 12 24 -12

20. Fiorentina 9 17 1 6 10 17 28 -11