Michael exalta jovens do Fla após empate e vê futuro incerto: 'O que posso fazer é trabalhar'

Jogador mais velho em campo e responsável por passar um pouco de tranquilidade aos mais jovens ao lado de nomes como Everton Araújo e Wallace Yan, que já estão integrados ao elenco profissional com Filipe Luís, o atacante Michael, 29 anos, valorizou a atuação da garotada do sub-20, que encarou o Mirassol de igual para igual e fez um grande jogo na despedida do clube do Brasileirão.

"Foi muito legal estar ao lado deles. Sou o mais velho, mas me sinto como um menino. Estou feliz por poder sair daqui com esse resultado. Com eles, tentei brincar, descontrair e mostramos um bom futebol contra uma excelente equipe", afirmou o jogador que, após essa partida, vai se juntar ao plantel que viajou para Doha, no Catar, para a disputa do Torneio Intercontinental.

Do time que empatou em 3 a 3 com o Mirassol na noite deste sábado, mais três atletas também vão se apresentar ao técnico Filipe Luís no exterior: o goleiro Dyogo Alves, o volante Evertton Araújo e o atacante Wallace Yan.

Apesar de estar na relação para a última competição do Flamengo no ano, Michael tem o seu futuro em aberto. Pouco utilizado no time principal, ele disse estar fazendo a sua parte e deixa a sua permanência nas mãos da diretoria.

"Queria muito estar jogando, mas respeito meus colegas e meu treinador. O que posso fazer é trabalhar. Eu me esforço para caramba todos os dias. Se o Flamengo quiser que eu fique, estou aqui. Mas se for para seguir caminhos diferentes, estou para agregar no que puder", afirmou.

Responsável por comandar o time à beira do campo contra uma das melhores equipes do Brasileiro, Bruno Pivetti demonstrou bastante otimismo quanto ao trabalho que vem sendo feito na base.