Messi, cinco jogadores do Flamengo e três do Palmeiras: veja os indicados ao prêmio Rei da América 2025

Inter Miami de Messi conquistou a MLS pela primeira vez. Joseph Prezioso / AFP

O jornal uruguaio El País divulgou os 14 indicados ao prêmio Rei da América 2025 após o fim da temporada sul-americana. A lista tem cinco jogadores do Flamengo, três do Palmeiras e nomes de peso como Lionel Messi (Inter Miami) e Ángel Di María (Rosario Central). O vencedor sai em 31 de dezembro.

Do Flamengo, campeão do Brasileirão e da Libertadores, aparecem atletas como Arrascaeta, Rossi, Danilo, Bruno Henrique e Pedro. Já o Palmeiras está representado por Gustavo Gómez, Vitor Roque e Flaco López.

Criado nos anos 1970 pelo jornal venezuelano El Mundo, o prêmio começou reconhecendo jogadores sul-americanos em qualquer clube do mundo. Desde 1986, quando passou ao El País, concorrem apenas atletas e técnicos que atuam no continente. A votação reúne cerca de 250 jornalistas.

Em 2024, o prêmio foi para Luiz Henrique, do Botafogo, que superou Thiago Almada e Jefferson Savarino. Neste ano, até aqui, além de Messi, Di María e dos jogadores de times brasileiros, aparece Leandro Paredes, do Boca Juniors, e três atletas do Lanús, campeão da Sul-Americana.

A lista de candidatos a Rei da América 2025

Lionel Messi (Inter Miami)

Gustavo Gómez (Palmeiras)

Vitor Roque (Palmeiras)

Flaco López (Palmeiras)

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Agustín Rossi (Flamengo)

Danilo (Flamengo)

Bruno Henrique (Flamengo)

Pedro (Flamengo)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Ángel Di María (Rosario Central)

Marcelino Moreno (Lanús)

Eduardo Salvio (Lanús)

Carlos Izquierdoz (Lanús)