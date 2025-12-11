Messi, cinco jogadores do Flamengo e três do Palmeiras: veja os indicados ao prêmio Rei da América 2025

O jornal uruguaio El País divulgou os 14 indicados ao prêmio Rei da América 2025 após o fim da temporada sul-americana. A lista tem cinco jogadores do Flamengo, três do Palmeiras e nomes de peso como Lionel Messi (Inter Miami) e Ángel Di María (Rosario Central). O vencedor sai em 31 de dezembro.
Do Flamengo, campeão do Brasileirão e da Libertadores, aparecem atletas como Arrascaeta, Rossi, Danilo, Bruno Henrique e Pedro. Já o Palmeiras está representado por Gustavo Gómez, Vitor Roque e Flaco López.
Criado nos anos 1970 pelo jornal venezuelano El Mundo, o prêmio começou reconhecendo jogadores sul-americanos em qualquer clube do mundo. Desde 1986, quando passou ao El País, concorrem apenas atletas e técnicos que atuam no continente. A votação reúne cerca de 250 jornalistas.
Em 2024, o prêmio foi para Luiz Henrique, do Botafogo, que superou Thiago Almada e Jefferson Savarino. Neste ano, até aqui, além de Messi, Di María e dos jogadores de times brasileiros, aparece Leandro Paredes, do Boca Juniors, e três atletas do Lanús, campeão da Sul-Americana.
A lista de candidatos a Rei da América 2025
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Gustavo Gómez (Palmeiras)
- Vitor Roque (Palmeiras)
- Flaco López (Palmeiras)
- Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)
- Agustín Rossi (Flamengo)
- Danilo (Flamengo)
- Bruno Henrique (Flamengo)
- Pedro (Flamengo)
- Leandro Paredes (Boca Juniors)
- Ángel Di María (Rosario Central)
- Marcelino Moreno (Lanús)
- Eduardo Salvio (Lanús)
- Carlos Izquierdoz (Lanús)
