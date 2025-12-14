Mesmo sem jogar, Ana Patrícia e Duda conquistam o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que acontece Fortaleza (CE), já definiu as campeãs da temporada, no feminino. E mesmo sem participar da nona e última etapa da temporada, Ana Patrícia e Duda ficaram com o título, já que as vice-líderes do ranking nacional, Thâmela e Vic, que precisavam chegar à final para ficar com o título, foram eliminadas nas quartas de final.
Nas oito etapas anteriores, Ana Patrícia e Duda somaram 10.080 pontos contra 8.688 de Thâmela e Vic. Afastadas das quadras desde o Mundial, para que Duda pudesse fazer uma pausa e cuidar da saúde mental, elas puderam comemorar o título, logo após a derrota das rivais para Verena e Kyce.
Finais
As finais da etapa de Fortaleza acontecerão no domingo (14).