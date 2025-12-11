Mesmo adversário e derrota para Ramón Díaz: relembre quando o Flamengo disputou as semifinais do Mundial

Primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores, o Flamengo conquistou o Mundial de Clubes apenas uma vez, em 1981, quando goleou o Liverpool por 3 a 0, em jogo único. Em 2025, disputa a competição pela quarta vez e, antes da provável decisão contra o PSG, terá de superar a semifinal.
Tanto em 2019 quanto em 2023, o Rubro-Negro teve pela frente o Al Hilal, da Arábia Saudita, antes da final. O saldo está empatado, com uma vitória e uma derrota. Desta vez, o adversário será o Pyramids, do Egito, neste sábado (13), às 14h.
Desde 2024, a competição é disputada sob novo formato e voltou a ter a nomenclatura Copa Intercontinental, assim como era chamada em 1981, quando o Flamengo levantou o troféu. Agora, o campeão da Libertadores entra nas quartas de final para enfrentar o campeão da Concachampions, no Dérbi das Américas. Na quarta-feira (10), os cariocas venceram o Cruz Azul, do México, nesta fase.
Caso passe pelo Pyramids, o Flamengo enfrentará o PSG na quarta-feira (12), às 14h. Todos os jogos da competição são disputados no Catar.
Relembre as outras semifinais do Flamengo em Mundiais
Flamengo 3x1 Al Hilal (2019)
O ano histórico para os rubro-negros terminou com as conquistas da Libertadores e do Brasileirão. O título continental deu vaga ao time treinado por Jorge Jesus no Mundial de Clubes daquele ano, que também foi disputado no Catar.
Os sauditas abriram o placar com Al Dawsari, no primeiro tempo. Mesmo assim, o Flamengo não sentiu o gol sofrido e não deixou de jogar como estava acostumado: propondo o jogo e com muita intensidade no setor ofensivo.
Na segunda etapa, Arrascaeta empatou logo nos primeiros minutos. Bruno Henrique virou a partida de cabeça e Al-Bulaihi marcou contra no final da partida, confirmando a vitória por 3 a 1 para os brasileiros.
Na final, o Flamengo perdeu para o Liverpool por 1 a 0, com um gol do brasileiro Roberto Firmino, na prorrogação.
Flamengo 2x3 Al Hilal (2022)
Três anos depois, o adversário era o mesmo, mas o final foi diferente. O Flamengo chegou embalado após vencer a Libertadores com direito ao canto "Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar". A música, cantada pelo vice de futebol da época, Marcos Braz, foi entoada no vestiário depois do título contra o Athletico-PR. Faltou apenas avisar o Al Hilal.
O começo de jogo foi agitado. Com apenas cinco minutos, Al Dawsari abriu o placar de pênalti, mas Pedro buscou o empate aos 19. No fim da primeira etapa, o time asiático, que era treinado por Ramón Díaz, teve nova penalidade marcada, com Gerson sendo expulso. Mais uma vez, Al Dawsari converteu e deixou o Al Hilal à frente no placar.
Com um jogador a menos, o Flamengo viu a equipe adversária seguir pressionando no ataque. Luciano Vietto, um dos destaques daquele Mundial, foi o responsável pelo terceiro gol dos sauditas. Pedro ainda conseguiu descontar nos acréscimos, mas não foi o suficiente para evitar a derrota por 3 a 2.
Na final, o Al Hilal foi derrotado pelo Real Madrid por 5 a 3, com direito a dois gols de Vini Jr.. Não foi dessa vez que a hora dos espanhóis chegou.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲