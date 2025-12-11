Mesmo adversário e derrota para Ramón Díaz: relembre quando o Flamengo disputou as semifinais do Mundial

Flamengo eliminou o Al Hilal em 2019, quando venceu por 3 a 1. GIUSEPPE CACACE / AFP

Primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores, o Flamengo conquistou o Mundial de Clubes apenas uma vez, em 1981, quando goleou o Liverpool por 3 a 0, em jogo único. Em 2025, disputa a competição pela quarta vez e, antes da provável decisão contra o PSG, terá de superar a semifinal.

Tanto em 2019 quanto em 2023, o Rubro-Negro teve pela frente o Al Hilal, da Arábia Saudita, antes da final. O saldo está empatado, com uma vitória e uma derrota. Desta vez, o adversário será o Pyramids, do Egito, neste sábado (13), às 14h.

Desde 2024, a competição é disputada sob novo formato e voltou a ter a nomenclatura Copa Intercontinental, assim como era chamada em 1981, quando o Flamengo levantou o troféu. Agora, o campeão da Libertadores entra nas quartas de final para enfrentar o campeão da Concachampions, no Dérbi das Américas. Na quarta-feira (10), os cariocas venceram o Cruz Azul, do México, nesta fase.

Caso passe pelo Pyramids, o Flamengo enfrentará o PSG na quarta-feira (12), às 14h. Todos os jogos da competição são disputados no Catar.

Relembre as outras semifinais do Flamengo em Mundiais

Flamengo 3x1 Al Hilal (2019)

Quarteto ofensivo da equipe fez a diferença no segundo tempo. KARIM JAAFAR / AFP

O ano histórico para os rubro-negros terminou com as conquistas da Libertadores e do Brasileirão. O título continental deu vaga ao time treinado por Jorge Jesus no Mundial de Clubes daquele ano, que também foi disputado no Catar.

Os sauditas abriram o placar com Al Dawsari, no primeiro tempo. Mesmo assim, o Flamengo não sentiu o gol sofrido e não deixou de jogar como estava acostumado: propondo o jogo e com muita intensidade no setor ofensivo.

Na segunda etapa, Arrascaeta empatou logo nos primeiros minutos. Bruno Henrique virou a partida de cabeça e Al-Bulaihi marcou contra no final da partida, confirmando a vitória por 3 a 1 para os brasileiros.

Na final, o Flamengo perdeu para o Liverpool por 1 a 0, com um gol do brasileiro Roberto Firmino, na prorrogação.

Flamengo 2x3 Al Hilal (2022)

Pedro foi o artilheiro da competição, mas o Flamengo terminou na terceira colocação. Fadel Senna / AFP

Três anos depois, o adversário era o mesmo, mas o final foi diferente. O Flamengo chegou embalado após vencer a Libertadores com direito ao canto "Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar". A música, cantada pelo vice de futebol da época, Marcos Braz, foi entoada no vestiário depois do título contra o Athletico-PR. Faltou apenas avisar o Al Hilal.

O começo de jogo foi agitado. Com apenas cinco minutos, Al Dawsari abriu o placar de pênalti, mas Pedro buscou o empate aos 19. No fim da primeira etapa, o time asiático, que era treinado por Ramón Díaz, teve nova penalidade marcada, com Gerson sendo expulso. Mais uma vez, Al Dawsari converteu e deixou o Al Hilal à frente no placar.

Com um jogador a menos, o Flamengo viu a equipe adversária seguir pressionando no ataque. Luciano Vietto, um dos destaques daquele Mundial, foi o responsável pelo terceiro gol dos sauditas. Pedro ainda conseguiu descontar nos acréscimos, mas não foi o suficiente para evitar a derrota por 3 a 2.

Na final, o Al Hilal foi derrotado pelo Real Madrid por 5 a 3, com direito a dois gols de Vini Jr.. Não foi dessa vez que a hora dos espanhóis chegou.

