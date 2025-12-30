Mercado da bola no Santos: veja os reforços, renovações e quem deixa o clube em 2026

Depois de confirmar a permanência na Série A do Brasileirão, o Santos quer mais tranquilidade para 2026, a partir de reforços para a próxima temporada. A grande expectativa da torcida santista fica em torno da continuidade do craque Neymar, que já manifestou a vontade de continuar no clube, principalmente visando a possibilidade de engrenar no primeiro semestre do próximo ano e cavar uma vaga na seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo de 2026.

Até o momento, o clube ainda não anunciou nenhuma contratação, mas confirmou a contratação definitiva de dois jogadores. No entanto, há várias especulações de atletas que podem reforçar o time no próximo ano. O Estadão lista as principais alterações que o Santos pode sofrer para o início de 2026.

QUEM PODE CHEGAR NO SANTOS

Gabigol

A intenção do Santos é fechar a contratação por empréstimo de Gabigol, em baixa no Cruzeiro. Revelado pelo clube paulista, o atacante poderá atuar no ataque com o ídolo, amigo e cunhado Neymar.

Felipe Loyola

Em busca de reforçar o meio-campo, o Santos tenta contratar o volante Felipe Loyola, do Independiente. A diretoria do Peixe enviou uma proposta de 6 milhões de dólares (cerca de R$ 33 milhões) pelo jogador de 25 anos.

Rony

O clube da Baixada Santista quer utilizar o dinheiro que vai receber pela venda de Guilherme para tentar trazer o atacante Rony, que está no Atlético-MG.

Vitinho

Com a saída de Guilherme, um possível substituto para a ponta-esquerda do time é Vitinho, que pertence ao Dínamo Kiev e está emprestado ao Internacional. No entanto, o clube gaúcho pode dificultar o negócio, pois tem interesse em seguir com o atleta.

QUEM RENOVOU CONTRATO COM O SANTOS

Barreal

O argentino, que pertencia ao FC Cincinatti, da MLS, foi contratado definitivamente pelo time alvinegro. Depois de cumprir as metas previstas no contrato firmado entre as partes, a cláusula de compra obrigatória foi ativada e será exercida pelo Santos.

Zé Ivaldo

Emprestado pelo Cruzeiro para 2025, o zagueiro cumpriu todas as metas previstas em contrato e será jogador do Santos com vínculo definitivo a partir de 2026.

QUEM SAI DO SANTOS

Guilherme

Artilheiro do Santos em 2025, Guilherme jogará no Houston Dynamo, da MLS, a partir de janeiro. A transferência, que ainda não foi anunciada pelo clube paulista, deve render 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões).

Luisão

O Santos fechou o empréstimo do zagueiro Luisão para o Goiás, que vai defender o time esmeraldino até o final de 2026.

QUEM PODE SAIR DO SANTOS

Neymar

O primeiro grande reforço do Santos para 2026 pode ser a extensão contratual com o craque Neymar. O jogador quer recuperar seu melhor futebol para cavar uma vaga na lista do técnico Carlo Ancelotti e representar o Brasil na Copa do Mundo do ano que vem. No entanto, o futuro do jogador, que tem contrato com o clube até 31 de dezembro, ainda está em aberto.

Gabriel Brazão

Grande destaque da temporada 2025 no Santos, o goleiro já foi especulado no Flamengo, que quer o jogador como reserva à altura de Agustín Rossi, principalmente depois da saída de Matheus Cunha para o Cruzeiro.

Patrick

O meia Patrick, emprestado ao Athletico-PR em 2025, não faz parte dos planos do Santos para 2026. Com isso, é provável que o jogador siga no time paranaense na próxima temporada.

Zanocelo

O Ceará acertou com o Santos a contratação em definitivo do volante por três anos. O jogador estava emprestado ao time cearense.

Nonato