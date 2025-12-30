Mercado da bola no Palmeiras: veja os reforços, renovações e quem deixa o clube em 2026

O Palmeiras se movimentou no mercado menos que no mesmo período do ano passado, por enquanto. Mas sabe da necessidade de reforçar o elenco após três vices e nenhum título em 2025, primeiro ano sem taças desde que a equipe é comandada por Abel Ferreira.

O Estadão lista as principais alterações que o Palmeiras pode sofrer para o início de 2026, entre reforços, saídas e renovações.

CONTRATAÇÕES DO PALMEIRAS

Marlon Freitas

O volante considerado ídolo do Botafogo acertou sua transferência ao Palmeiras e será o primeiro reforço do time alviverde para a próxima temporada. Não há pendências a serem resolvidas. O anúncio, porém, só será feito depois que o atleta de 30 anos, de férias, passar por exames médicos.

O Palmeiras deve adquirir 100% dos direitos do meio-campista por US$ 6 milhões (R$ 33,4 mi na cotação atual). O volante abriu mão dos 10% a que tinha direito para facilitar a sua saída do Botafogo.

Bruno Fuchs

A primeira prioridade pensando na temporada de 2026 foi acertar a compra de Bruno Fuchs. Antes emprestado pelo Atlético Mineiro, o zagueiro se encaixou rapidamente no clube paulista e foi adquirido de forma definitiva por 3,5 milhões de euros (R$ 22 milhões), como previa o contrato de empréstimo. O novo vínculo do jogador é válido até 2029.

QUEM RENOVOU CONTRATO COM O PALMEIRAS

Abel Ferreira

Depois de muito tergiversar sobre sua permanência e de dizer que não precisava de "um pedaço de papel" para estender seu contrato, Abel Ferreira teve sua continuidade do comando da equipe assegurada por mais duas temporadas. O contrato foi assinado no início de dezembro e não tem multa rescisória. O treinador pode deixar o clube alviverde quando quiser.

Marcelo Lomba

O experiente goleiro de 39 anos teve seu contrato estendido por mais uma temporada, até o fim de 2026. São dois anos de Palmeiras e poucos jogos em ação, já que não é titular. Era o reserva de Weverton e passou a ser a terceira opção após a chegada de Carlos Miguel.

QUEM PODE CHEGAR AO PALMEIRAS

Fabinho

Fabinho, de 32 anos, está na mira do Palmeiras. O volante está no Al-Ittihad, que planejar rescindir o contrato com o brasileiro, em um movimento de redução de gastos e de aposta em atletas mais jovens. A contratação não é simples, visto que o experiente meio-campista tem valores para receber do clube saudita e teria de aceitar uma considerável redução salarial para retornar ao futebol brasileiro.

QUEM SAIU DO PALMEIRAS

Aníbal Moreno

O volante argentino foi o primeiro a deixar o clube após o fim da temporada. Ele fez bons jogos no início de sua trajetória, em 2024, mas ficou marcado por falhas recentes em momentos decisivos em 2025. O clube recebeu uma proposta de US$ 7 milhões (R$ 38 milhões) do River Plate e não dificultou sua saída.

Gilberto

Destaque da base palmeirense, o lateral-direito de 20 anos cansou de esperar uma chance no time treinado por Abel Ferreira e aceitou ser emprestado ao Athletico-PR com vínculo curto, até o fim de 2026. Ele se destaca especialmente no ataque. Foram 13 assistências e três gols em 36 partidas pela equipe sub-20 do Palmeiras em 2025.

QUEM PODE SAIR DO PALMEIRAS

Micael

Zagueiro de baixo nível técnico, Micael não está prestigiado no elenco. O clube aguarda uma proposta que avalie ser interessante para vender ou emprestar o defensor, que terminou a temporada criticado e em baixa, como quinta opção na zaga. O Palmeiras gastou quase R$ 30 milhões para comprá-lo junto ao Houston Dynamo, dos Estados Unidos.

Emiliano Martínez