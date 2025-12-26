Mercado da bola do Brasileirão: quais as principais negociações que estão em andamento entre clubes do país? 

Zagueiro colorado, Vitão está próximo de acertar com o Flamengo. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Com a temporada 2026 se aproximando e o calendário nacional começando mais cedo, os clubes do Brasileirão já se movimentam nos bastidores. Entre negociações avançadas e sondagens, a janela de transferências promete ser uma das mais agitadas dos últimos anos.

Por isso, Zero Hora separou as principais negociações que estão em andamento entre clubes do país até este dia 26, a última sexta feira do ano. Veja abaixo os nomes que têm agitado o mercado.

Marlon Freitas

Ídolo do Botafogo pelas conquistas de 2023, o volante está acertando com o Palmeiras. Após recuar de uma ida aos Estados Unidos, pediu liberação ao clube carioca diante da proposta alviverde. As partes trocam minutas, e o acordo prevê contrato de três anos e pagamento de 6 milhões de dólares (R$ 33,2 milhões) ao Botafogo.

Alan Patrick

Após o Inter receber propostas e sondagens por Vitão, Bernabei e Bruno Gomes, chegou a vez de Alan Patrick ser alvo de um clube do centro do país. O Fluminense, treinado por Zubeldia, tem interesse na contratação do capitão colorado. Ainda não houve uma proposta oficial, mas a direção do Flu já procurou André Cury, empresário do jogador, e demonstrou interesse.

Guilherme Arana

O tricolor carioca também busca um lateral. O Fluminense avançou nas negociações para contratar Guilherme Arana, do Atlético-MG. Os cariocas apresentaram uma proposta, e o clube mineiro respondeu com uma contraproposta relacionada às condições de pagamento. As conversas evoluíram nos últimos dias, com as partes ajustando os detalhes finais.

Renan Lodi

Sem planos de seguir com Arana, o Galo já fechou com um substituto. Renal Lodi chegou em Belo Horizonte nesta sexta. Ele está acertado com o Atlético-MG para reforçar o time em 2026.

Fred

O Atlético-MG quer contar com Fred, do Fenerbahçe, na próxima temporada. O volante, que está na Turquia, aceitou ouvir a proposta do clube mineiro nos últimos dias. Ele está no Fenerbahçe desde 2023 quando deixou o Manchester United depois de cinco temporada e também esteve na Copa do Mundo, do Catar, com a Seleção Brasileira.

Tetê

O Grêmio está próximo de anunciar oficialmente o retorno de Tetê, formado na base gremista. Clube e jogador já chegaram a um acordo, e agora o empresário Pablo Bueno trabalha junto ao Panathinaikos, da Grécia, para viabilizar a liberação do atacante de 25 anos. O contrato oferecido é de empréstimo por um ano, com valor de compra fixado.

Vitão

O Flamengo está perto da contratação do zagueiro Vitão. O Inter tinha encaminhado a venda do jogador ao Cruzeiro, mas a negociação recuou, e o clube colorado deu sinal verde para a proposta rubro-negra.

Gabigol

O Cruzeiro negocia com o Santos o empréstimo de Gabigol. A Raposa está disposta a liberar a saída do atleta, antecipando o fim do compromisso que tem validade até o fim de 2028.

Gustavo Scarpa

O meia do Galo também esteve no radar gremista e uma negociação por ele pode avançar caso não se concretizem as tratativas com Tetê. Aos 31 anos, Scarpa também desperta o interesse de outras equipes.

Rony

Atlético-MG e Santos estão em negociação por Rony. O time mineiro abriu conversas para a venda do atacante. O clube paulista quer, inicialmente, fechar um empréstimo.

Lucero

O Coritiba negocia a contratação do atacante argentino Juan Martín Lucero, do Fortaleza. O Coxa apresentou uma proposta ao time cearense e busca chegar a um acordo para compra. Outros clubes estão interessados no jogador, como o Mirassol.