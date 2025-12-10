Medalhistas olímpicos no judô participam de troca de faixa em projeto social e ganham novo patrocinador

A cerimônia aconteceu no Centro Social Marista Antônio Bortolini. Instituto Moinhos Social / Divulgação

A terça-feira foi especial para os medalhistas olímpicos Rafael Macedo e Leonardo Godoy, bronze por equipes mistas no judô nos Jogos de Paris-2024.

Em Porto Alegre, eles participaram de uma cerimônia de troca de faixa de jovens atletas do Instituto Moinhos Social (IMS), pilar social do Hospital Moinhos de Vento, que durante o evento também anunciou o patrocínio aos dois judocas da Sogipa, além de Claiton Faria, do Grêmio Náutico União, bronze por equipes mistas no último Mundial Júnior.

— Estamos muito felizes em contribuir para que histórias como a de Leonardo (Gonçalves), que começou em um projeto social em São Paulo e hoje é medalhista olímpico, inspirem outras crianças. Nossa intenção é auxiliar na busca por caminhos por meio do esporte e da cidadania e esse é o verdadeiro impacto que buscamos com o desenvolvimento social — afirmou a superintendente de Estratégia e Mercado do Hospital Moinhos de Vento, Melina Moraes Schuch.

Rafael Macedo, que está na Sogipa desde os 19 anos, e tem duas medalhas por equipes em mundiais, ressaltou a importância de receber o apoio em mais uma corrida olímpica:

— A realidade do esporte no Brasil é desafiadora, sobretudo quando falamos de modalidades olímpicas. Por isso, contar com o apoio de uma instituição da relevância do Moinhos de Vento e que também desenvolve um trabalho social importante, representa motivação e suporte para eu investir na minha trajetória.

Assim como Macedo, Leonardo Gonçalves está no clube gaúcho desde 2013, após começar em sua cidade Iguape, em São Paulo.

— É uma parceria que chega em ótima hora, faltando três anos para as Olimpíadas. Para mim, é uma honra participar desse projeto tão especial, cheio de propósito e que ajuda muitas pessoas, com o qual me identifiquei muito.

O Instituto Moinhos Social

Desde 2022, o Instituto Moinhos Social mantém aulas de judô voltadas para crianças da comunidade do Loteamento Santa Terezinha, no 4º distrito de Porto Alegre. As atividades semanais, realizadas no Centro Social Marista Antônio Bortolini, oferecem quimonos, tatames e acompanhamento de um professor especializado.