Mbappé tem entorse no joelho esquerdo confirmada e desfalca Real Madrid no início de 2026

O atacante Kyllian Mbappé é o mais novo problema do técnico Xabi Alonso no Real Madrid. O atleta foi submetido a exames de imagens e foi diagnosticada uma entorse no joelho esquerdo. O clube espanhol notificou a lesão em seu site oficial, mas não definiu prazo para o retorno.
De acordo com informações do jornal francês L'Équipe, o camisa 10 pode ficar parado por até três semanas. Vetado para o confronto deste domingo, diante do Bétis, pela LaLiga, o atacante corre o risco de ficar fora da disputa da Supercopa da Espanha.
O torneio vai ser disputado nos primeiros dias de janeiro e o Real já conhece o seu primeiro adversário:
o Atlético de Madrid, em confronto válido pela semifinal. Em caso de vitória, a decisão da competição está marcada para o dia 11.
O jogador, que vinha entrando em campo sentindo um desconforto no joelho nas últimas partidas vai ser submetido a um tratamento conservador.
De acordo com o jornal espanhol As, o atleta disputou 2.108 minutos nesta temporada e participou de 24 das 25 partidas do Real Madrid. O único confronto que ficou de fora foi no compromisso diante do Manchester City.
A lesão no joelho esquerdo abre um espaço no ataque merengue que vai ser disputado pelos brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo. Gonzalo García surge como uma terceira opção ofensiva para o treinador Xabi Alonso.