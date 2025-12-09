Mbappé fica fora do treino e vira dúvida do Real Madrid para encarar o City na Champions League

O técnico Xabi Alonso corre o risco de perder o seu principal jogador para o confronto desta quarta-feira, diante do Manchester City, pela sexta rodada da Champions League. Kylian Mbappé não participou do treino desta terça-feira junto com o restante do elenco e gerou uma grande incerteza na comissão técnica.

De acordo com informações do jornal espanhol Marca, O atacante vem sofrendo com uma fratura no dedo e um insistente desconforto muscular na perna esquerda.

O departamento médico vai aguardar a sua evolução até a manhã de quarta-feira. Sua liberação depende também de como o atleta vai estar se sentindo nas horas que vão anteceder o jogo com o Manchester City.

Um possível desfalque do camisa 10 aumenta uma lista de baixas importantes. Carvajal, Tren Alexander-Arnold, Huijsen, Eder Militão, Alaba, Mendy e Camavinga estão fora do confronto com os ingleses segundo o jornal espanhol.

Para reforçar o plantel, Xabi Alonso precisou convocar três jovens da base para aumentar o seu leque de opções no momento de definir a equipe titular para o duelo.