Mbappé é o mais aclamado pela torcida em tradicional treino aberto do Real Madrid

O Real Madrid realizou na manhã desta terça-feira seu tradicional treino aberto de Natal. Com camisas do time, bandeiras e muitos celulares, torcedores ocuparam as arquibancadas do estádio Alfredo Di Stéfano para acompanhar as atividades que começaram pouco depois das 11h15 (horário local).

Artilheiro do time, o atacante francês Kylian Mbappé foi o mais aclamado ao entrar em campo, recebendo aplausos e gritos de incentivo. O treino teve as ausência do brasileiro Eder Militão, Trent Alexander-Arnold e Carvajal (lesionados) e Brahim Díaz, que está disputando a Copa Africana de Nações.

Apesar do clima festivo, o técnico Xabi Alonso comandou uma atividade dinâmica, sem intervalos, com ritmo intenso desde o início. Houve exercícios de finalização em campo reduzido e jogos de três contra três. Gonzalo, Bellingham, Arda Güler e Huijsen foram alguns protagonistas de jogadas que levantaram a torcida.

Perto do final da sessão, os jogadores disputaram duas partidas reduzidas, mantendo um bom ritmo. Na sequência, aconteceu a tradicional chuva de bolas nas arquibancadas, que foi muito comemorada pelos torcedores mais jovens.