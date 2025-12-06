Max Verstappen faz a pole position do GP de Abu Dhabi de F1

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), segundo colocado no Mundial de Fórmula 1, fez a pole position do Grande Prêmio de Abu Dhabi, a última corrida da temporada, ao ser o mais rápido na classificação disputada neste sábado (6), no circuito de Yas Marina.
Em uma sessão muito equilibrada e emocionante, Verstappen ficou à frente de seus dois rivais na disputa pelo título, o britânico Lando Norris, que vai largar em segundo, e o australiano Oscar Piastri, terceiro, ambos da McLaren.
Norris lidera o campeonato com 12 pontos de vantagem sobre Verstappen e 16 sobre Piastri. Para ficar com o título e se sagrar campeão da Fórmula 1 pela primeira vez na carreira, ele precisa chegar pelo menos na terceira posição na corrida de domingo.
Na segunda fila, Piastri terá a companhia do britânico George Russell (Mercedes), que pode ser o fiel da balança na decisão do título depois de ter se mostrado muito rápido durante todo o fim de semana.
Atrás deles, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) largará em quinto, dividindo a terceira fila com o veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), sexto.
O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) teve uma atuação de destaque e vai largar da sétima posição, com os franceses Esteban Ocon (Haas) e Isack Hadjar (Racing Bulls) e o japonês Yuki Tsunoda (Red Bull) completando o Top 10.
Em sua última corrida na primeira temporada pela Ferrari, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton sofreu um acidente no Q1 e acabou a sessão na 16ª colocação.
-- Resultado da classificação do Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1:
Q3:
1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:22.207
2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:22.408
3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:22.437
4. George Russell (GBR/Mercedes) 1:22.645
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:22.730
6. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:22.902
7. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:22.904
8. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:22.913
9. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:23.072
10. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) 0.000
Eliminados no Q2:
11. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:23.041
12. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) 1:23.042
13. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:23.077
14. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:23.080
15. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:23.097
Eliminados no Q1:
16. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:23.394
17. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:23.416
18. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) 1:23.450
19. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:23.468
20. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:23.890
-- Grid de largada:
- Primeira fila:
Max Verstappen (HOL/Red Bull)
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
- Segunda fila:
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
George Russell (GBR/Mercedes)
- Terceira fila:
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)
- Quarta fila:
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)
Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
- Quinta fila:
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)
Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull)
- Sexta fila:
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)
- Sétima fila:
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
- Oitava fila:
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
- Nona fila:
Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)
Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari)
- Décima fila:
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)
* AFP