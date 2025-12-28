Max Verstappen chega ao Brasil para passar a virada de ano no Rio de Janeiro

De férias da Fórmula 1, Max Verstappen chegou na tarde deste domingo (28) ao Brasil. O piloto da Red Bull desembarcou de seu jato particular em São Sebastião dos Ferreiros, no Rio de Janeiro.

A informação foi dada pelo perfil @VerstappenJet no X (antigo Twitter) e logo confirmada por outros veículos de comunicação. O neerlandês tem uma relação muito próxima com o Brasil, já que é companheiro de Kelly Piquet, filha do ex-piloto Nelson Piquet.

O País é constantemente frequentado por Verstappen em seus momentos de folga. Ele, inclusive, tem grande prestígio entre os fãs brasileiros que, com frequência, acompanham a vida pessoal do piloto através das redes sociais.

Mais recentemente, Kelly publicou em suas redes sociais fotos do casal curtindo o Natal com suas duas filhas: Penelope, de 6 anos, e Lily, de 7 meses. Elas, porém, aparecem com os rostos tampados para poupar suas identidades.

Até o momento, nem Kelly e nem Verstappen foram às redes sociais para divulgar a chegada do piloto em solo brasileiro.