Ex-auxiliar do Inter é anunciado como novo treinador do Botafogo

Anselmi volta a trabalhar no Brasil após quase cinco anos. Raul ARBOLEDA / AFP

Martín Anselmi é o novo técnico do Botafogo. O argentino de 40 anos chega para substituir Davide Ancelotti, que deixou o clube ao fim da temporada de 2025. Em 2021, ele era o auxiliar de Miguel Ángel Ramírez no Inter.

O acordo firmado será de dois anos, até o fim de 2027. Anselmi chegará no Rio de Janeiro dia 4 de janeiro para iniciar os trabalhos de pré-temporada.

Junto dele, chegam também os auxiliares Luis Piedrahita e Pablo De Muner, o preparador físico Diego Bottaioli e o preparador de goleiros Darío Herrera.

O principal trabalho do técnico foi pelo Independiente del Valle, do Equador. Com o clube ele conquistou a Copa Sul-Americana e a Copa Ecuador, ambas de 2022. Em 2023, ele levou a Recopa, batendo o Flamengo, e a Supercopa do Equador. O argentino também comandou o Cruz Azul (México) e o Unión La Calera (Chile) antes da passagem pelo Porto.

Com o time português, Anselmi empatou com o Palmeiras na fase de grupos do Mundial de Clubes. A equipe teve desempenho ruim, com dois empates e uma derrota. Ao todo, o argentino comandou o Porto por 21 partidas, com 10 vitórias, seis empates e cinco derrotas.