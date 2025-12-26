Marrocos empata com Mali e adia classificação às oitavas da Copa Africana de Nações

Adversário do Brasil no Mundial de 2026, Marrocos tropeçou na Copa Africana de Nações nesta sexta-feira (26). Jogando em casa, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, a seleção marroquina empatou em 1 a 1 com Mali, pela segunda rodada do Grupo A da competição.
Sob os olhares de Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid e da seleção francesa, Marrocos saiu na frente no fim primeiro tempo. Aos 50 minutos, Brahim Díaz converteu pênalti e abriu o placar para os donos da casa. Principal referência da seleção marroquina, o lateral-direito Achraf Hakimi acompanhou a partida das arquibancadas, ainda como reserva após se recuperar de lesão no tornozelo.
Mali reagiu na etapa final e também chegou ao gol em cobrança de penalidade máxima. Lassine Sinayoko marcou aos 19 minutos do segundo tempo, decretando o empate. Depois disso, a equipe malinense conseguiu conter a pressão marroquina e garantiu o resultado fora de casa.
Situação na tabela
Com o empate, Marrocos segue na liderança do Grupo A, com quatro pontos, mas ainda sem assegurar vaga nas oitavas de final. Mali soma dois pontos e aparece logo atrás, empatado com a Zâmbia, enquanto Comores ocupa a última posição da chave.
A definição do grupo acontecerá na última rodada, na próxima segunda-feira (29), com jogos simultâneos às 16h (de Brasília). Marrocos enfrenta a Zâmbia, novamente em Rabat, enquanto Mali encara Comores, em Casablanca. Avançam à próxima fase os dois primeiros colocados de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados.