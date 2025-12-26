Marrocos empata com Mali (1-1) na Copa Africana; Egito se garante nas oitavas

Marrocos, anfitrião da Copa Africana de Nações de 2025, perdeu a chance de garantir sua vaga antecipada nas oitavas de final, após empatar em 1 a 1 com Mali nesta sexta-feira (26), em sua segunda partida no torneio, com ambos os gols marcados de pênalti, enquanto o Egito já assegurou sua classificação.

Pouco antes do intervalo, após uma jogada de Brahim Díaz, o zagueiro malinês Gassam tocou a bola com a mão, resultando em uma penalidade para os 'Leões do Atlas', que Díaz converteu (45'+5).

A torcida marroquina, que espera ver sua seleção erguer o troféu em casa, algo que não acontece há 50 anos, certamente achou que a parte mais difícil já havia passado.

Mas o Mali em nenhum momento desistiu, continuando a pressionar o adversário, por vezes instável, que ainda não pôde contar com Achraf Hakimi, que permaneceu no banco de reservas durante esta partida.

Essa fragilidade acabou custando caro para os marroquinos.

No segundo tempo, uma falta cometida na área por El Yamiq sobre Lassine Sinayoko provocou outro pênalti e Mali igualou o placar. O próprio Sinayoko cobrou e marcou (64').

A última meia hora foi tensa, com uma equipe jogando com medo e a outra pressentindo uma possível vitória.

Como prova da tensão que pairava no jogo, no lance final, o goleiro malinês quase foi surpreendido por uma cabeçada de um de seus próprios zagueiros.

Marrocos, considerado o grande favorito para esta CAN disputada em casa e que venceu sua primeira partida na competição, contra Comores (2 a 0), permanece na liderança do grupo com quatro pontos.

A seleção marroquina disputará a classificação na última partida da fase de grupos, contra Zâmbia, na terça-feira.

O Mali, que empatou com a Zâmbia (1 a 1) em sua estreia e agora soma dois pontos, ainda pode sonhar com a classificação para as oitavas em seu último jogo, contra Comores, na segunda-feira.

O Egito é atualmente a única seleção garantida nas oitavas de final desta CAN.

- Salah classifica Egito -

Apesar de jogar todo o segundo tempo com um jogador a menos, a seleção egípcia conseguiu derrotar a África do Sul por 1 a 0 graças a mais um gol do astro Mohamed Salah, garantindo a classificação dos 'Faraós'.

Um pênalti convertido pelo atacante do Liverpool no fim da primeira etapa (45') parecia encaminhar o Egito para sua segunda vitória, após o triunfo por 2 a 1 sobre o Zimbábue na estreia, partida em que Salah também marcou um gol, nos acréscimos.

No entanto, pouco depois do gol, Mohamed Hany foi expulso nos descontos do primeiro tempo (45'+2) ao receber o segundo cartão amarelo (o primeiro havia sido aos 30 minutos). Isso forçou sua equipe a defender a vantagem com unhas e dentes durante todo o restante do confronto.

Os minutos finais foram particularmente tensos, com os sul-africanos pressionando em busca do empate e pedindo um pênalti por toque de mão nos instantes finais. Após a revisão do VAR, o árbitro considerou que Yasser Ibrahim havia usado o braço de apoio.

"Estou muito feliz com o resultado, sem dúvida. Foi uma partida difícil. Eles dominaram a maior parte do tempo. É um time que sabe manter a posse de bola por longos períodos, então acho que tivemos uma boa estratégia e ela funcionou", disse Mo Salah após o triunfo.

"Conseguimos os três pontos, que é o mais importante. O ambiente é incrível. Espero que possamos continuar assim", acrescentou.

Com 6 pontos, o Egito tem a classificação garantida para as oitavas de final, ao assegurar uma das duas primeiras posições do Grupo B.

A África do Sul, em segundo lugar com 3 pontos, está bem posicionada para obter a segunda vaga de classificação automática.

Zimbábue e Angola, que horas antes empataram em 1 a 1, são terceiro e último do grupo, respectivamente.