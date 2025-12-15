STEFANO RELLANDINI / AFP

A estrela pop americana Mariah Carey cantará na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, que acontecerão de 6 a 22 de fevereiro de 2026, anunciou o comitê organizador nesta segunda-feira (15).

A cantora, de 56 anos, que se apresentará no estádio de futebol San Siro, em Milão, no dia 6 de fevereiro, é a primeira estrela internacional cujo nome foi revelado. Apenas uma outra participante havia sido anunciada anteriormente: a atriz italiana Matilda de Angelis.

— Reconhecida mundialmente por sua voz inimitável e uma obra que transcende gerações e culturas, Mariah Carey personifica plenamente a emoção que envolve os preparativos para os Jogos — declarou o comitê organizador de Milão-Cortina 2026 nesta segunda-feira, observando que o tema da cerimônia de abertura será "a harmonia".

Além de San Siro, a cerimônia acontecerá simultaneamente, pela primeira vez na história dos Jogos, em outros três locais que receberão competições: Cortina d'Ampezzo, Livigno e Predazzo.

Em San Siro, onde jogam Inter Milan, são esperados mais de 60 mil espectadores, com ingressos variando de 260 euros a dois mil euros (R$ 1.648 a R$ 12.678).

Até o momento, poucos detalhes foram divulgados sobre o espetáculo da cerimônia de abertura, que será "uma homenagem ao espírito italiano", apresentando figuras como Leonardo da Vinci, e "uma mensagem de paz para o mundo", afirmou o diretor artístico Marco Balich em meados de outubro. Balich também dirigiu as cerimônias de abertura dos Jogos Olímpicos de Turim em 2006 e do Rio em 2016.

Espera-se que o espetáculo de duas horas e meia dê destaque ao "Made in Italy", homenageando o estilista milanês e entusiasta do esporte Giorgio Armani, falecido em setembro.

"A cerimônia de abertura de Milão-Cortina 2026, criada pelo Balich Wonder Studio, será uma experiência única: uma grande união coletiva que combina o espírito italiano, a inovação, a emoção e a participação de artistas de renome internacional", prometeu a organização nesta segunda-feira.

Os Jogos de Inverno começam dentro de 53 dias.