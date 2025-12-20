Marcus Smart, do Los Angeles Lakers, é multado por insultar árbitros

O armador do Los Angeles Lakers, Marcus Smart, foi multado em US$ 35.000 (cerca de R$ 194.000 na cotação atual) por fazer um gesto obsceno em direção a um árbitro, anunciou a NBA neste sábado (20).

Smart mostrou o dedo médio para os árbitros durante o intervalo da vitória do Lakers por 143 a 135 sobre o Utah Jazz na quinta-feira, em Salt Lake City.

Ele recebeu uma falta técnica durante a partida por discutir com os árbitros, em meio à crescente frustração antes de a equipe de Los Angeles finalmente garantir a vitória.

Smart, de 31 anos, foi um dos três jogadores do Lakers penalizados durante o jogo.

O ex-Melhor Defensor do Ano já foi punido em diversas ocasiões por insubordinação.

Ele foi multado em US$ 25.000 (R$ 138.500) por insultar um torcedor em 2017, em outros US$ 15.000 (R$ 83.000) por criticar os árbitros em 2020 e em outros US$ 35.000 (R$ 194.000) por usar linguagem inadequada com os árbitros em 2023, entre outros incidentes.

O veterano armador americano se juntou ao Lakers nesta temporada, assinando um contrato de dois anos como agente livre após uma breve passagem pelo Washington Wizards.