Marcelo Paz se declara ao Fortaleza em despedida antes de assumir Corinthians: 'Eterno amor'

Marcelo Paz se despediu do Fortaleza por meio de uma carta aberta divulga neste sábado. Ele irá assumir a função de executivo de futebol no Corinthians.

No texto, Paz confirma que deixa o cargo no clube cearense. Ele exalta os feitos durante o tempo em que esteve no clube. Presidente entre 2017 e 2023 e primeiro CEO da SAF, o dirigente conduziu a equipe da Série C à Libertadores, além de disputar a final da Sul-Americana em 2023.

"O Fortaleza foi o maior desafio da minha vida profissional. Juntos, transformamos um clube, elevamos seu patamar esportivo, institucional e financeiro, e colocamos o nosso tricolor no lugar de protagonismo que sua história e sua torcida sempre mereceram", escreveu Paz.

"Obrigado a cada funcionário, atleta, conselheiro, dirigente, parceiro comercial, torcedor e voluntário. Obrigado à minha família, que suportou ausências, tensões e renúncias para que eu pudesse servir ao clube. Onde eu estiver, Fortaleza será meu eterno amor", concluiu.

O Corinthians já havia demonstrado interesse em Paz anteriormente. O clube consultou o executivo em 2024, para assumir o posto de CEO na gestão Augusto Melo. Entretanto, o dirigente recusou o convite.

O nome de Marcelo Paz voltou à tona depois de uma negociação frustrada com Bruno Spindel. O ex-dirigente do Flamengo afirmou não ter recebido o contrato para assinatura após aceitar a proposta do clube paulista e, diante da falta de avanço, decidiu encerrar as conversas.

Fabinho Soldado, que ocupava o cargo até o fim da temporada, deixou o clube. Havia uma pressão de conselheiros sobre o presidente Osmar Stábile para que o dirigente não continuasse como executivo corintiano.