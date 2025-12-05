Marca de 18 anos de LeBron James é interrompida em vitória do Los Angeles Lakers; entenda

LeBron marcou menos de 10 pontos pela primeira vez desde 2007. Vaughn Ridley / NBAE / Getty Images

Com uma vitória definida no estouro do cronômetro, o Los Angeles Lakers bateu o Toronto Raptors pelo placar de 123 a 120, na noite desta quinta-feira (4), em um jogo que encerrou uma sequência histórica de LeBron James.

O confronto determinou o fim de uma longa marca do astro da franquia da Califórnia. Com apenas oito pontos, LeBron deu fim a uma sequência de 1.297 partidas com pontuação de dois dígitos.

A sequência começou no dia 6 de janeiro de 2007 e se estendeu por quase duas décadas, a mais longa da história da liga. Quem chegou mais perto foi Michael Jordan, com 866 partidas com pontuação de dois dígitos. Kareen Abul-Jabbar aparece em terceiro, com 787 jogos consecutivos.

O jogo

O veterano de 40 anos foi um dos destaques do duelo ao dar a assistência para Rui Hachimura converter a cesta de três pontos no estouro do cronômetro, em confronto realizado na Scotiabank Arena, nesta rodada da NBA.

Mesmo sabendo que sua sequência histórica estava sob risco de ser interrompida, LeBron abriu mão da marca pessoal e optou pela assistência decisiva. Feliz pela vitória, ele valorizou o resultado.

— Fazer a jogada certa, esse sempre foi o meu modus operandi. Foi assim que aprendi a jogar e fiz isso durante toda a minha carreira. Continuo jogando da maneira certa — comentou o astro.

JJ Redick, técnico do Lakers, elogiou a atitude do craque.

— LeBron tinha plena consciência de quantos pontos tinha naquele momento e tomou a melhor decisão. Os deuses do basquete costumam te recompensar na quadra quando você faz as coisas do jeito certo — afirmou o treinador.