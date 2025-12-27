Sadio Mané garante ponto para Senegal em empate  com RD Congo na Copa Africana

Mané fez o gol de Senegal. @FootballSenegal / Divulgação

Sadio Mané evitou a derrota de Senegal ao marcar o gol de empate em 1 a 1 com a República Democrática do Congo neste sábado (27), pela segunda rodada do Grupo D da Copa Africana de Nações.

Os senegaleses dominaram a partida em Tânger, no Marrocos, contra um adversário muito fechado defensivamente, mas foi a seleção congolesa quem abriu o placar com Cédric Bakambu no segundo tempo, aos 16 minutos.

A reação não demorou graças a Mané, que empatou ao finalizar uma jogada construída pelo atacante Ibrahim Mbaye, jogador do Paris Saint-Germain, aos 24 minutos.

Com o resultado, Senegal e RD Congo, que venceram seus jogos da primeira rodada, têm agora quatro pontos.

Ambos são seguidos no grupo pelo Benin (3 pontos), que mais cedo venceu por 1 a 0 Botsuana, lanterna que ainda não pontuou. Yohan Roche, aos 28 minutos de jogo, foi o autor do gol.

Na terceira e última rodada, Senegal, um dos grandes favoritos ao título, não poderá tropeçar contra o Benin se quiser se classificar como líder da chave e evitar um adversário mais complicado nas oitavas de final.