Manchester United e Bournemouth empatam em jogo eletrizante de 8 gols no Inglês

Em um jogo eletrizante de oito gols e duas viradas, o Manchester United deixou a vitória escapar depois de ficar três vezes à frente no placar e empatou em 4 a 4 com o Bournemouth nesta segunda-feira (15), em Old Trafford, no fechamento da 16ª rodada do Campeonato Inglês.

O United perdeu apenas um dos últimos dez jogos, mas o técnico português Rúben Amorim certamente vai lamentar a perda de mais dois pontos em casa, apesar da grande atuação ofensiva da equipe.

Amad Diallo (13') e o volante da Seleção Casemiro (45'+4) colocaram os 'Red Devils' em vantagem no primeiro tempo, com Antoine Semenyo (40') marcando o gol do empate provisório do Bournemouth.

No segundo tempo, o brasileiro Evanilson (46') e Marcus Tavernier viraram o placar para os visitantes, mas o United voltou a ficar à frente marcando dois gols em dois minutos.

Primeiro, com Bruno Fernandes (77') em bela cobrança de falta e depois com outro brasileiro, o atacante Matheus Cunha (79'), que marcou seu segundo pelo time de Manchester.

No entanto, o United mais uma vez não conseguiu vencer jogando em Old Trafford.

Um bonito gol de Eli Junior Kroupi (84') garantiu um ponto para o Bournemouth, que poderia até ter vencido nos acréscimos, já que David Brooks teve duas chances de marcar, mas foi parado pelo goleiro Senne Lammens.

Com o empate, o Manchester Unied perde a chance de igualar a pontuação do Chelsea (4º, 28 pontos), que fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões, e fica na sexta posição com 26 pontos.

Por sua vez, o Bournemouth emenda seu sexto jogo sem vitória, mas sobe para a 13ª colocação com o ponto somado.

-- Resultados da 16ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sábado:

Chelsea - Everton 2 - 0

Liverpool - Brighton 2 - 0

Burnley - Fulham 2 - 3

Arsenal - Wolverhampton 2 - 1

- Domingo:

Crystal Palace - Manchester City 0 - 3

West Ham - Aston Villa 2 - 3

Nottingham - Tottenham 3 - 0

Sunderland - Newcastle 1 - 0

Brentford - Leeds 1 - 1

- Segunda-feira:

Manchester United - Bournemouth 4 - 4

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 36 16 11 3 2 30 10 20

2. Manchester City 34 16 11 1 4 38 16 22

3. Aston Villa 33 16 10 3 3 25 17 8

4. Chelsea 28 16 8 4 4 27 15 12

5. Crystal Palace 26 16 7 5 4 20 15 5

6. Manchester United 26 16 7 5 4 30 26 4

7. Liverpool 26 16 8 2 6 26 24 2

8. Sunderland 26 16 7 5 4 19 17 2

9. Everton 24 16 7 3 6 18 19 -1

10. Brighton 23 16 6 5 5 25 23 2

11. Tottenham 22 16 6 4 6 25 21 4

12. Newcastle 22 16 6 4 6 21 20 1

13. Bournemouth 21 16 5 6 5 25 28 -3

14. Fulham 20 16 6 2 8 23 26 -3

15. Brentford 20 16 6 2 8 22 25 -3

16. Nottingham 18 16 5 3 8 17 25 -8

17. Leeds 16 16 4 4 8 20 30 -10

18. West Ham 13 16 3 4 9 19 32 -13

19. Burnley 10 16 3 1 12 18 33 -15

20. Wolverhampton 2 16 0 2 14 9 35 -26