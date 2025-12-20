Manchester City e West Ham se enfrentam neste sábado (20), ao meio-dia, pela 17ª rodada da Premier League. O jogo ocorre Etihad Stadium, em Manchester.
Escalações para Manchester City x West Ham
Manchester City: Donnarumma, Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e O’Reilly; Bernardo Silva, Nico, Reijnders, Rayan Cherki e Phil Foden; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
West Ham: Areola, Walker-Peters, Mavropanos, Todibo e Mayers; Magassa, Potts, Summerville, Lucas Paquetá e Mateus Fernandes; Bowen. Técnico: Nuno Espírito Santo.
Onde assistir a Manchester City x West Ham
A partida será transmitida ao vivo pela Disney+.