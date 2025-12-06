Manchester City e Sunderland se enfrentam neste sábado (6), às 12h, pela 15ª rodada da Premier League. O jogo ocorre no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra.
Escalações para Manchester City x Sunderland
Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol e O'Reilly; Tijani Reijnders, Nicolas Gonzalez e Bernardo Silva; Phill Foden, Jeremy Doku e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
Sunderland: Roefs; Trai Hume, Nordi Mukiele, Ballard, Omar Alderete e Reinildo Mandava; Talbi, Xhaka, Sadiki e Enzo Le Fée; Brian Brobbey. Técnico: Régis Le Bris.
Onde assistir a Manchester City x Sunderland
A partida será transmitida ao vivo por ESPN e Disney+.
Tabela da Premier League
