Mali e Zâmbia estreiam com empate na Copa Africana de Nações

O Mali, próximo adversário do Marrocos, país anfitrião da Copa Africana de Nações-2025, deixou escapar a vitória nos acréscimos contra a Zâmbia, em sua partida de estreia no torneio, nesta segunda-feira (22), em Casablanca.
Claramente superior em campo, a seleção malinesa desperdiçou um pênalti cobrado por El Bilal Touré no final do primeiro tempo, aos 41 minutos, antes de marcar um gol em que mostrou experiência e astúcia.
Os malineses cobraram um escanteio rapidamente, antes que a defesa zambiana pudesse se recompor, e o atacante Lassine Sinayoko, que joga no francês Auxerre, marcou o único gol de sua equipe aos 16 da etapa final.
Mas, depois de não transformar em gol as chances criadas, os malineses foram castigados nos acréscimos pelos 'Chipolopolo', que empataram em um contra-ataque finalizado com uma cabeçada de Patson Daka, nos acréscimos, aos 47 minutos.
Este resultado deixa o Marrocos isolado na liderança do Grupo A, graças à vitória por 2 a 0 sobre Comores no domingo, na partida de abertura do torneio.
O Mali, comandado pelo técnico belga Tom Sainfiet, considerado o principal adversário da seleção marroquina na chave, não pode mais cometer erros no confronto contra os 'Leões do Atlas' na sexta-feira, às 18h ( de Brasília).
* AFP