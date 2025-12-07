Lyon perde para Lorient e sai da zona da Champions

Jogando com dez homens desde o final do primeiro tempo, o Lyon perdeu para o Lorient por 1 a 0 neste domingo (7) e terminou a 15ª rodada do Campeonato Francês mais longe da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Com 24 pontos, o Lyon é o quinto colocado e briga com as equipes que disputam vaga na Liga Europa e na Liga Conferência, junto com Rennes Rennes (24 pontos), Monaco (23) e Strasbourg (22).

Por outro lado, as equipes da zona da Champions abriram vantagem, com Olympique de Marselha (3º) e Lille (4º) com 29 pontos, enquanto o Paris Saint-Germain (2º) soma 33 e o surpreendente líder Lens tem 34.

Já o Lorient sobe na tabela e fica em 13º, com 17 pontos, cinco a mais que o Auxerre (16º), que ocupa a posição do playoff contra o rebaixamento.

Depois das vitórias sobre Rennes (4 a 0), Monaco (3 e 1) e Nice (3 a 1), e do empate com o PSG (1 a 1), o Lyon esbarrou em um adversário modesto, mas duro.

A equipe, que teve o retorno do técnico Paulo Fonseca após a suspensão de nove meses, sofreu especialmente pelo lado esquerdo, por onde Arsène Kouassi deu trabalho para Ainsley Maitland-Niles até provocar sua expulsão por dois cartões amarelos em cinco minutos (37' e 42').

Com dez contra 11, o Lyon foi melhor, mas o estrago já estava feito porque Pablo Pagis havia marcado para o Lorient três minutos antes da expulsão de Maitland-Niles (39').

-- Resultados da 15ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Sexta-feira:

Brest - Monaco 1 - 0

Lille - Olympique de Marselha 1 - 0

- Sábado:

Nantes - Lens 1 - 2

Toulouse - Strasbourg 1 - 0

PSG - Rennes 5 - 0

- Domingo:

Nice - Angers 0 - 1

Le Havre - Paris FC 0 - 0

Auxerre - Metz 3 - 1

Lorient - Lyon 1 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lens 34 15 11 1 3 26 13 13

2. PSG 33 15 10 3 2 32 12 20

3. Olympique de Marselha 29 15 9 2 4 35 15 20

4. Lille 29 15 9 2 4 29 17 12

5. Lyon 24 15 7 3 5 21 16 5

6. Rennes 24 15 6 6 3 24 23 1

7. Monaco 23 15 7 2 6 26 26 0

8. Strasbourg 22 15 7 1 7 25 20 5

9. Toulouse 20 15 5 5 5 21 19 2

10. Brest 19 15 5 4 6 20 24 -4

11. Angers 19 15 5 4 6 13 17 -4

12. Nice 17 15 5 2 8 19 27 -8

13. Lorient 17 15 4 5 6 19 28 -9

14. Paris FC 16 15 4 4 7 21 26 -5

15. Le Havre 15 15 3 6 6 13 21 -8

16. Auxerre 12 15 3 3 9 11 21 -10

17. Nantes 11 15 2 5 8 13 24 -11

18. Metz 11 15 3 2 10 15 34 -19