Luta entre Jake Paul e Anthony Joshua tem audiência de 33 milhões e é a 3ª maior da NetFlix

A luta entre Jake Paul e Anthony Joshua, sexta-feira passada, em Miami, nos Estados Unidos, teve audiência de 33 milhões de visualizações na Netflix. Desta forma, tornou-se a terceira maior audiência do boxe no streaming.
Paul x Joshua só foi superada por Paul x Mike Tyson, de 2024, quando o número atingiu 108 milhões. O youtuber venceu o veterano ex-campeão por pontos, após oito assaltos de dois minutos.
Já o confronto entre os supermédios Terence Crawford e Saul Canelo Alvarez, em setembro passado, registrou 41 milhões. O americano tomou os cinturões do mexicano com um triunfo por pontos, após 12 rounds.
Desde o ano passado, a Netflix disputa com o governo da Arábia Saudita a organização dos principais combates de boxe pelo mundo. Em 2026, o streaming aposta no duelo exibição entre Mike Tyson e Floyd Mayweather.