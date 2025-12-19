Luka Doncic tem desempenho histórico e recebe elogios de LeBron James na NBA

Doncic teve grande atuação pelos Lakers. ALEX GOODLETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Com um desempenho que rendeu 45 pontos, 14 assistências e 11 rebotes, Luka Doncic comandou o Los Angeles Lakers na noite desta quinta-feira (18), na vitória de 143 a 135 sobre o Utah Jazz. Ele ganhou elogios do companheiro LeBron James após a partida, disputada no Delta Center, pela temporada regular da NBA.

— Esse é o Luka e essa é a sua magia. Não é nenhuma surpresa. Ele é simplesmente bom demais. É inacreditável o que ele faz em quadra — disse um entusiasmado LeBron ao comentar a atuação do armador.

E, de fato, a noite foi realmente especial para o esloveno. Este foi o seu primeiro triplo-duplo com pelo menos 40 pontos como jogador dos Lakers desde que chegou ao time de Los Angeles na temporada passada.

Em meio a marcas importantes, Doncic exaltou de forma especial o fato de ter sofrido uma única perda de posse de bola ao conferir as estatísticas do confronto.

— Esse foi o melhor resultado. Sinceramente, eu acho que poderia ter feito mais (na partida) — afirmou o jogador que manteve o alto grau de exigência quanto à sua atuação na casa do adversário.

Em uma noite onde o esloveno foi o centro das atenções, LeBron James também deu uma importante contribuição na composição do placar ao fazer 28 pontos e dar 10 assistências no duelo realizado em Salt Lake City.

Pelo lado do Utah Jazz, que contou com um aproveitamento de 65% nos arremessos, Keyonte George foi o maior pontuador de sua equipe (34). No jogo, a equipe reduziu uma distância de 12 para quatro pontos no quarto final, mas uma assistência de Doncic para Jaxson Hayes esfriou a reação da equipe.

Outros resultados

Além do triunfo dos Lakers, a rodada apresentou mais 11 compromissos. Em um duelo emocionante no Gainbridge Fieldhouse, em Indianapolis, o New York Knicks superou o Indiana Pacers graças a uma bola de três pontos arremessada por Jalen Brunson, estabelecendo o placar de 114 a 113.

Já o Dallas Mavericks precisou do tempo extra para confirmar a vitória sobre o Detroit Pistons por 116 a 114, no American Airlines Center. Cooper Flagg marcou 23 pontos, pegou dez rebotes e teve o apoio de Anthony Davis com seus chutes certeiros (15) para superar o rival na prorrogação.

Confira as partidas da noite desta quinta-feira

Charlotte Hornets 133 x 126 Atlanta Hawks

Indiana Pacers 113 x 114 New York Knicks

Brooklyn Nets 95 x 106 Miami Heat

Oklahoma City Thunder 122 x 101 Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs 119 x 94 Washington Wizards

Milwaukee Bucks 105 x 111 Toronto Raptors

New Orleans Pelicans 133 x 128 Houston Rockets

Dallas Mavericks 116 x 114 Detroit Pistons

Denver Nuggets 126 x 115 Orlando Magic

Phoenix Suns 99 x 98 Golden State Warriors

Utah Jazz 135 x 143 Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers 134 x 133 Sacramento Kings

Acompanhe os jogos desta sexta-feira