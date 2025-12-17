Luis Enrique elogia Filipe Luís: 'Tem nível para treinar na Europa'

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, disse nesta quarta-feira (17) que o técnico do Flamengo, Felipe Luís, "tem o nível" para trabalhar na Europa.

O espanhol de 55 anos elogiou o trabalho do treinador brasileiro, de 40, após a vitória do PSG sobre o Rubro-Negro nos pênaltis (2-1, após empate em 1 a 1 em 120 minutos) na final da Copa Intercontinental, no Catar.

"É claro que ele tem nível para treinar na Europa e qualquer equipe do mundo", disse Luis Enrique na entrevista coletiva após a partida no estádio Ahmed bin Ali.

"Ele ainda é muito jovem e acabou de começar sua carreira como treinador, mas tenho certeza de que seus times continuarão jogando muito bem", acrescentou. "É evidente que o Flamengo não é apenas um time vencedor, mas um time que joga um futebol de altíssima qualidade", continuou.

Luis Enrique comemorou também comemorou o "ano irrepetível" do PSG, com os títulos da Supercopa da França, do Campeonato Francês, da Copa da França, da Liga dos Campeões, da Supercopa da Uefa e, agora, da Copa Intercontinental.

"Você se torna uma equipe que é sempre uma referência e uma equipe que todos querem vencer. Acho que 2025 é um ano único para o Paris Saint-Germain, um ano inesquecível", destacou.

"Mostramos uma identidade, um desejo de jogar um bom futebol, para que os torcedores se divirtam e para ganhar troféus", disse o treinador espanhol.

Filipe Luís conquistou vários títulos desde que assumiu o comando do Flamengo no ano passado, depois de ter treinado as equipes Sub-17 e Sub-20 do clube.

E coroou o ano de 2025 conquistando o Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.

"Minha cabeça estava voltado para esse jogo e essa final (...) Sobre o futuro, não é o momento. Estou com o luto do jogo. Mas não depende só de mim. Esperamos que nos próximos dias se arrume", comentou o técnico rubro-negro ao ser perguntado sobre sua continuidade no clube.

"Muito triste por perder, não gosto de perder, dessa sensação. Mas ao mesmo tempo, muito orgulhoso dos meus jogadores", acrescentou.

"O time lutou por cada bola, cada centímetro, contra uma equipe simplesmente maravilhosa", destacou o treinador.