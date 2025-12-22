Luís Castro chega confiante no Grêmio: 'Gosto do elenco e queremos ser protagonistas'

Começou oficialmente nesta segunda-feira a trajetória do português Luís Castro no Grêmio. O novo comandante, substituto de Mano Menezes e que já esteve na direção do Botafogo, foi oficialmente apresentado e chegou esbanjando otimismo e se sentindo em casa em Porto Alegre.

Desde o desembarque no Brasil, na madrugada de domingo, que o comandante vem mostrando enorme entrosamento com os gremistas. Chegou a cantar e vibrar ao lado dos torcedores na recepção e, mais uma vez, mostrou que tem conhecimento do novo clube.

"Senti muita confiança no departamento de futebol e nas palavras do presidente. Sigo determinado com os valores que me acompanham diariamente: respeito, coragem e compromisso com o clube", disse, confiante em formar um Grêmio competitivo.

"Queremos ser protagonistas. Gosto do elenco que temos, o desempenho no final (do Brasileirão) abre boas perspectivas para a próxima temporada. Com os jogadores que temos hoje, vamos competir. Se pudermos agregar mais alguns para qualificar o grupo, será ótimo", afirmou.

O comandante assinou contrato por dois anos com o Grêmio e trouxe seis integrantes de sua comissão técnica: os auxiliares Vitor Severino e Pedro Mané, o preparador de goleiros Daniel Correia, o analista de desempenho Nuno Baptista e os preparadores físicos Roberto Júnior e Nuno Cerdeira.

Antes de dar sua primeira coletiva como comandante gremista, Luís Castro visitou a Arena do Grêmio acompanhado do presidente Odorico Roman, do vice de Futebol Antonio Dutra Junior, do diretor de Futebol Rafael Lima e do Coordenador Luiz Felipe Scolari.

Aproveitou para conhecer todos os cantos do estádio, como os vestiários, a zona mista e o gramado, e saber mais da história do clube, sempre recebendo carinho dos torcedores. O português ainda visitou o Museu do Grêmio, onde observou as conquistas, personagens históricos e registros da trajetória tricolor.