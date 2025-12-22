Lucas Pinheiro Braathen termina em quinto no Slalom, na quarta etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino

Lucas teve bom desempenho na Itália e é o terceiro melhor da temporada. STEFANO RELLANDINI / AFP

Um dia após terminar na segunda colocação da prova do Slalom Gigante da etapa de Alta Badia da Copa do Mundo de Esqui Alpino, o brasileiro Lucas Pinheiro Braathen ficou com a colocação na disputa do Slalom, realizada na pista localizada no Sul do Tirol,nos Alpes da Itália, nesta segunda-feira (22).

Lucas não fez uma boa primeira passagem e fez o 12º melhor tempo, 54seg56, empatado com finlandês Eduard Hallberg.

O brasileiro conseguiu recuperar posições na segunda descida de 190 metros e fez a terceira melhor marca (50seg58) e, em determinado momento, chegou a liderar a prova, mas acabou sendo ultrapassado por quatro competidores. No final, o tempo de Lucas foi de 1min45seg14.

A vitória ficou com o norueguês Atle Lie McGrath, que foi o penúltimo a descer e na soma dos tempos fez 1min44seg, garantindo a quarta vitória de sua carreira, todas no Slalom.

O pódio ainda teve o francês Clement Noel, atual campeão olímpico, que fez 1min44seg80, e o suíço Loïc Meillard, terceiro com 1min44seg89.

Ranking

O bom desempenho nas duas provas na Itália, deram a Lucas Pinheiro Braathen a terceira colocação no ranking da temporada, que leva em conta os pontos somados nas quatro disciplinas do esqui alpino (Downhill, Super-G, Slalom Gigante e Slalom). O brasileiro soma 358 pontos, após 15 provas, e está a dois do norueguês Timon Haugan. A liderança é do suíço Marco Odermatt, com 805 pontos.