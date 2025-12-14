Lucas Pinheiro Braathen não completa etapa de  Val D'Isère da Copa do Mundo de Esqui Alpino

Lucas Pinheiro durante a descida nos Alpes franceses OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen não teve um bom desempenho, neste domingo (14), na etapa de Val D'Isère, na França, da Copa do Mundo de Esqui Alpino.

Na prova do slalom, Lucas acabou ficando entre os 30 finalistas, mas não completou sua descida por ter cometido um erro e entrado em um dos obstáculos.

Com o resultado, ele caiu uma posição na classificação do slalom e agora está em terceiro, com 126 pontos. Vencedor da etapa, o norueguês Timon Haugan é o líder com 190.

Leia Mais Lucas Braathen conquista primeiro título para o Brasil na Copa do Mundo de esqui alpino

Já na classificação geral, que leva em conta a soma de todas as disciplinas, slalom, slalom gigante, downhill e super-G, Lucas Pinheiro Braathen perdeu três colocações e está em sétimo, com 233 pontos. O suíço Marco Odermatt, com 505 é o primeiro.

O pódio em Val D'Isère ainda teve o suíço Loïc Meillard, que no sábado venceu o slalom gigante, em segundo, e o norueguês Henrik Kristofferson, em terceiro lugar.