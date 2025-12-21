Lucas Pinheiro Braathen fica em segundo na Copa do Mundo de Slalom Gigante

Lucas vibra ao concluir a prova. STEFANO RELLANDINI / AFP

Lucas Pinheiro Braathen ficou com a segunda colocação da prova do Slalom Gigante da etapa de Alta Badia da Copa do Mundo de Esqui Alpino. A competição foi realizada na Itália neste domingo (21).

O brasileiro foi o quinto melhor na primeira descida e garantiu vaga para a rodada final, que teve 30 dos 69 participantes. A segunda descida de Lucas beirou a perfeição. Ele desceu os 448 metros e superou os 52 portões, cravando um tempo total de 2min35seg20.

O primeiro lugar escapou por detalhes. Último esquiador a descer, o austríaco Marco Schwarz bateu o tempo do brasileiro por apenas 0seg18. Outro austríaco, Stefan Brennsteiner fez 2min25seg24 e completou o pódio.

Com o resultado deste domingo, Lucas Pinheiro Braathen subiu do nono para o sexto lugar no ranking do Slalom Gigante. Ele soma 187 pontos na modalidade. O líder é Brennsteiner, que chegou a 305, cinco à frente do suíço Marco Odermatt, sexto em Alta Badia.

Na classificação geral, que leva em conta os pontos somados nas quatro disciplinas do esqui alpino (Downhill, Super-G, Slalom Gigante e Slalom), Lucas passou para o quarto lugar, com 313 pontos. A liderança é de Odermatt, com 805 pontos.

Lucas voltará a competir na segunda-feira. STEFANO RELLANDINI / AFP

O pódio deste domingo foi o 19º da carreira de Lucas Pinheiro, o sétimo defendendo o Brasil. Os outros 12 foram pela Noruega.

A Copa do Mundo de Esqui Alpino prossegue na segunda-feira (22), em Alta Badia, com a prova do Slalom, em que Lucas Pinheiro Braathen está em terceiro no ranking.