Los Angeles 'não está preocupada' com as ameaças de Trump de transferir jogos da Copa do Mundo

A presidente do comitê organizador da Copa do Mundo de 2026 em Los Angeles, Kathryn S. Schloessman, garantiu que não está "preocupada" com as ameaças de Donald Trump de transferir os jogos do maior torneio de futebol do mundo, disse ela à AFP nesta sexta-feira (5).

O presidente dos Estados Unidos reiterou esta semana que poderia pedir à Fifa para transferir os jogos do Mundial, coorganizado por Estados Unidos, México e Canadá, caso a "segurança" não fosse garantida, visando diretamente cidades-sede com tendência democrata, como Boston, São Francisco e Los Angeles.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, não negou isso, insistindo na necessidade de "segurança".

"Não estou preocupada", disse Schloessman à AFP durante um evento realizado no centro de Los Angeles, no contexto do sorteio da Copa do Mundo, que acontece nesta sexta-feira em Washington D.C.

"Trump é um praticante amador de esportes, ele é muito entusiasmado (...) ele entende o valor desta competição, a oportunidade para o nosso país, que ele apoia integralmente, e isso tem sido de grande ajuda", afirmou ela.

"Todos conhecem a expertise de Los Angeles na organização de grandes eventos esportivos. Estamos preparados. Ele quer garantir que o torneio aconteça em cidades seguras (...) sua administração tem apoiado integralmente nosso comitê organizador", acrescentou a dirigente.

"Todos são bem-vindos em Los Angeles", insistiu Schloessman, em um momento em que a política de imigração dos EUA está se tornando cada vez mais rígida.