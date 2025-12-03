Los Angeles Clippers surpreende ao dispensar veterano Chris Paul

O Los Angeles Clippers dispensou o veterano Chris Paul, um dos melhores jogadores de sua história, em uma decisão abrupta e confusa, anunciada na madrugada desta quarta-feira (3).

A franquia de Los Angeles, mergulhada em um início desastroso de temporada da NBA, está em Atlanta para enfrentar os Hawks.

Em sua lista de dispensas, os Clippers incluíram Paul, afirmando que ele "não faz mais parte do time", sem ainda emitir um comunicado público sobre a situação do jogador, que havia insinuado sua aposentadoria ao final desta temporada.

"Acabei de descobrir que estou sendo mandado para casa", publicou o armador em uma mensagem no Instagram na madrugada de quarta-feira, em Atlanta.

Pouco depois, o presidente de operações de basquete do Los Angeles Clippers, Lawrence Frank, confirmou a saída do jogador em uma mensagem enviada à ESPN.

"Estamos nos separando de Chris e ele não fará mais parte do time. Vamos trabalhar com ele no próximo passo de sua carreira", disse o executivo.

"Chris é um Clipper lendário que teve uma carreira histórica. Quero deixar algo bem claro: ninguém está culpando Chris pelo nosso mau desempenho", acrescentou.

Chris Paul, de 40 anos, optou por retornar aos Clippers para sua 21ª e última temporada pela equipe, aceitando um salário mínimo.

Doze vezes All-Star, Paul liderou um dos períodos de maior sucesso da história do Los Angeles Clippers entre 2011 e 2017, quando a franquia chegou aos playoffs por seis anos consecutivos e terminou à frente de seu grande rival e vizinho, o Lakers.

Ao contrário de sua primeira passagem por Los Angeles, o armador foi relegado a um papel de reserva, com médias de 2,9 pontos e 3,3 assistências pelos Clippers, que atualmente ocupam a penúltima posição na Conferência Oeste, apesar de ser uma das equipes que mais reforçou seu elenco neste ano.

Segundo Shams Charania, renomado jornalista da ESPN, o estilo de liderança de Paul "entrou em conflito com o dos Clippers".

"Paul se manifestou exigindo responsabilidade da diretoria, dos técnicos e dos jogadores, o que a equipe considerou um incômodo. Especificamente, o técnico Ty Lue não falou com Paul por várias semanas", explicou Charania.

Embora nunca tenha conquistado um campeonato, Paul é considerado um dos melhores armadores da história da NBA e é o segundo em assistências e roubadas de bola, atrás apenas de John Stockton em ambas as categorias.