Liverpool x Sunderland: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Premier League

Liverpool e Sunderland se enfrentam nesta quarta-feira (3), pelo jogo da 14ª rodada da Premier League. O jogo ocorre às 17h15min, em Anfield, em Liverpool.
Escalações para Liverpool x Sunderland
Liverpool: Alisson; Joe Gomez, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister, Gravenberch e Szoboszlai; Salah (Gakpo), Wirtz e Isak. Técnico: Arno Slot
Sunderland: Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete e Reinildo; Sadiki, Xhaka, Traoré e Le Fée; Talbi e Brobbey. Técnico: Régis Le Bris
Onde assistir a Liverpool x Sunderland
A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+.
