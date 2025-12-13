Liverpool e Brighton se enfrentam neste sábado (13), pela 16ª rodada da Premier League. O jogo ocorre às 12h, em Anfield Road, em Liverpool.
Escalações para Liverpool x Brighton
Liverpool: Alisson; Curtis Jones, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz e Ekitiké; Isak. Técnico: Arne Slot
Brighton: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Dunk e De Cuyper; Baleba, Gómez, Minteh, Rutter e Kadioglu; Welbeck. Técnico: Fabian Hurzeler
Onde assistir a Liverpool x Brighton
A partida será transmitida ao vivo no Disney+
