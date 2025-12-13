Liverpool vence Brighton e alivia crise; Chelsea bate Everton

O Liverpool venceu o Brighton por 2 a 0 neste sábado (13), pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, com o retorno de Mohamed Salah a campo, enquanto o Chelsea entrou Top 4 provisoriamente com a vitória sobre o Everton pelo mesmo placar.
Em Anfield, e com todos os olhares voltados para Salah no banco de reservas, Huko Ekitike abriu o placar para os 'Reds' aos 45 segundos de jogo.
O zagueiro Joe Gomez, que fez a assistência para Ekitike, teve que ser substituído por lesão (25') e o técnico Arne Slot decidiu colocar Salah em campo.
O egípcio, que depois de ficar na reserva por três jogos criticou o clube em entrevista, ficou fora da lista de relacionados para o jogo contra a Inter de Milão na última terça-feira pela Liga dos Campeões. Em seu retorno, foi decisivo.
No segundo tempo, Salah cobrou escanteio para Ekitike marcar o segundo do Liverpool (60').
Nos acréscimos, o craque egípcio quase deixou o dele depois de receber de Federico Chiesa, mas finalizou por cima do gol (90'+3).
A vitória, a primeira no Campeonato Inglês depois de dois empates consecutivos, coloca o Liverpool na sexta posição provisória com 26 pontos, dois atrás do Top 4, que para no Chelsea.
Os 'Blues', que receberam o Everton em Stamford Bridge, mataram o jogo no primeiro tempo com gols de Cole Palmer (21') e Malo Gusto (45+1').
O time do técnico Enzo Maresca encerrou assim uma série de quatro jogos sem vencer (dois empates e duas derrotas entre todas as competições) e fica a cinco pontos do líder Arsenal, que entra em campo ainda neste sábado, contra o lanterna Wolverhampton.
-- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:
- Sábado:
Chelsea - Everton 2 - 0
Liverpool - Brighton 2 - 0
(14h30) Burnley - Fulham
(17h00) Arsenal - Wolverhampton
- Domingo:
(11h00) Crystal Palace - Manchester City
West Ham - Aston Villa
Nottingham - Tottenham
Sunderland - Newcastle
(13h30) Brentford - Leeds
- Segunda-feira:
(17h00) Manchester United - Bournemouth
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Arsenal 33 15 10 3 2 28 9 19
2. Manchester City 31 15 10 1 4 35 16 19
3. Aston Villa 30 15 9 3 3 22 15 7
4. Chelsea 28 16 8 4 4 27 15 12
5. Crystal Palace 26 15 7 5 3 20 12 8
6. Liverpool 26 16 8 2 6 26 24 2
7. Manchester United 25 15 7 4 4 26 22 4
8. Everton 24 16 7 3 6 18 19 -1
9. Brighton 23 16 6 5 5 25 23 2
10. Sunderland 23 15 6 5 4 18 17 1
11. Tottenham 22 15 6 4 5 25 18 7
12. Newcastle 22 15 6 4 5 21 19 2
13. Bournemouth 20 15 5 5 5 21 24 -3
14. Brentford 19 15 6 1 8 21 24 -3
15. Fulham 17 15 5 2 8 20 24 -4
16. Leeds 15 15 4 3 8 19 29 -10
17. Nottingham 15 15 4 3 8 14 25 -11
18. West Ham 13 15 3 4 8 17 29 -12
19. Burnley 10 15 3 1 11 16 30 -14
20. Wolverhampton 2 15 0 2 13 8 33 -25
* AFP