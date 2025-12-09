Liverpool, sem Salah, vence na visita à Inter de Milão (1-0) com gol no fim

Numa partida intensa, marcada pela ausência do egípcio Mohamed Salah, o Liverpool conseguiu derrotar a Inter de Milão por 1 a 0 nesta terça-feira, no estádio Giuseppe Meazza, pela 6ª rodada da fase de liga da Champions League, uma vitória que coloca os 'Reds' entre os oito primeiros.

Um pênalti, marcado após uma falta de Alessandro Bastoni em Florian Wirtz, convertido pelo húngaro Dominik Szoboszlai (88'), decidiu o acirrado confronto.

Com 12 pontos em 18 possíveis, Inter (5ª) e Liverpool (8º) encerram o dia entre os oito primeiros da tabela enquanto aguardam os resultados das partidas de quarta-feira. O 'Top 8' garante a classificação direta para as oitavas de final.

O resultado é um alívio para o questionado técnico Arne Slot, cujo nome foi cantado a plenos pulmões pelos torcedores do Liverpool presentes no estádio após o apito final.

Nas duas últimas rodadas, que serão disputadas em janeiro, a Inter recebe o Arsenal e visita o Borussia Dortmund.

Já o Liverpool enfrenta o Olympique de Marselha na França e encerra a fase de liga em casa contra o Qarabag.