Liverpool demite auxiliar de jogadas de bola parada

O Liverpool anunciou, nesta terça-feira (30), a saída de Aaron Briggs, membro da comissão técnica de Arne Slot encarregado do treino de jogadas de bola parada.

Os 'Reds', atuais campeões ingleses, se mostraram vulneráveis nesse aspecto durante a primeira metade da temporada.

O time sofreu 12 gols em 18 jogos da Premier League em lances de escanteio (sete), falta direta ou após uma falta lateral (três), o pior balanço das cinco grandes ligas europeias, segundo o portal de estatísticas Opta.

Ofensivamente, o Liverpool marcou apenas três gols em jogadas de bola parada (sem contar os pênaltis), sendo a equipe com o pior desempenho ao lado de Wolverhampton e Brentford.

"É impossível ficar entre os quatro ou cinco primeiros com o nosso desempenho em bolas paradas, quanto mais ganhar o título", declarou o técnico Arne Slot na semana passada.

O Liverpool ocupa a quarta posição antes da 19ª rodada, dez pontos atrás do líder Arsenal. O time receberá o Leeds em Anfield na próxima quinta-feira.