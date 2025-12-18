Litoral do RS receberá Brasil Beach Games em janeiro 

Evento irá para a quinta edição. Carlos Henrique / Brasil Beach Games

O litoral norte gaúcho receberá em janeiro o Brasil Beach Games, um dos maiores festivais multiesportivos de praia do país. Entre os dias 13 e 18 de janeiro, Xangri-lá terá competições de beach tennis, futevôlei, teqball (esporte com bola jogado em uma mesa curva), vôlei de praia e o nado em mar aberto, que estreia nesta edição em formato experimental.

Com as cinco modalidades, o evento espera receber cerca de 1.500 atletas nacionais e internacionais e tem expectativa de público de 10 mil visitantes.

— O evento foi concebido para integrar esporte, comunidade e turismo, estimulando o desenvolvimento econômico local e ampliando o acesso às práticas esportivas de praia — destaca Paulo Kendzerski, um dos organizadores do Brasil Beach Games.

A competição é aberta a atletas iniciantes, amadores, federados e de alto rendimento, com disputas organizadas por nível técnico, idade, gênero, faixa etária e ranking, conforme o regulamento específico de cada modalidade.

As inscrições são gratuitas para todas as modalidades, com exceção das competições de beach tennis, e são realizadas por meio das plataformas oficiais, com links disponíveis no site do evento.

Programação Brasil Beach Games

12/01 – Dia Social com Guarda-Vidas Mirim e crianças do projeto de surfe

– Dia Social com Guarda-Vidas Mirim e crianças do projeto de surfe 13 a 18/01 – Mundial de Beach Tennis ITF BT100 + BT10

– Mundial de Beach Tennis ITF BT100 + BT10 17 e 18/01 – Competições de Futevôlei, Vôlei de Praia e Teqball

– Competições de Futevôlei, Vôlei de Praia e Teqball 17/01 – Prova de Nado em Mar Aberto, Encontro dos Sócios do GNU, atividades do Guarda-Vidas Mirim e grandes jogos.