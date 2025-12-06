Líder Lens vence Nantes e abre 4 pontos sobre o PSG no Francês

O Lens venceu o Nantes por 2 a 1 neste sábado (6), uma vitória que mantém a equipe na liderança do Campeonato Francês ao final da 15ª rodada.
Seu principal perseguidor, o poderoso Paris Saint-Germain, está quatro pontos atrás antes de receber o Rennes, ainda neste sábado, no Parque dos Príncipes.
Os gols do time comandado pelo técnico Pierre Sage foram marcados por Florian Thauvin (34') e Wesley Saïd (81').
O Lens dominou as ações nos primeiros 35 minutos, nos quais poderia ter matado o jogo. Os cruzamentos, em jogadas construídas ou em lances de bola parada, eram a melhor arma.
O goleiro do Nantes, Anthony Lopes, teve que fazer grandes defesas para impedir o gol de cabeça de Malang Sarr após um escanteio (6'), e para afastar um chute de Odsonne Edouard (13').
E depois de todos esses avisos, o Lens finalmente traduziu sua superioridade no placar. Ruben Aguilar cruzou a bola para Thauvin cabecear sem marcação e abrir o placar.
Youssef El-Arabi empatou para o Nantes (38') aproveitando o rebote de um pênalti defendido por Robin Risser, mas no segundo tempo, um cruzamento longo de Matthieu Udol encontrou Saïd na segunda trave, que recolocou o Lens na frente.
O Nantes, que está na parte de baixo da tabela, pode terminar a rodada na zona de rebaixamento se o Metz (17º) pontuar no domingo contra o lanterna Auxerre.
-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Brest - Monaco 1 - 0
Lille - Olympique de Marselha 1 - 0
- Sábado:
Nantes - Lens 1 - 2
(15h00) Toulouse - Strasbourg
(17h05) PSG - Rennes
- Domingo:
(11h00) Nice - Angers
(13h15) Le Havre - Paris FC
Auxerre - Metz
(16h45) Lorient - Lyon
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Lens 34 15 11 1 3 26 13 13
2. PSG 30 14 9 3 2 27 12 15
3. Olympique de Marselha 29 15 9 2 4 35 15 20
4. Lille 29 15 9 2 4 29 17 12
5. Rennes 24 14 6 6 2 24 18 6
6. Lyon 24 14 7 3 4 21 15 6
7. Monaco 23 15 7 2 6 26 26 0
8. Strasbourg 22 14 7 1 6 25 19 6
9. Brest 19 15 5 4 6 20 24 -4
10. Toulouse 17 14 4 5 5 20 19 1
11. Nice 17 14 5 2 7 19 26 -7
12. Angers 16 14 4 4 6 12 17 -5
13. Paris FC 15 14 4 3 7 21 26 -5
14. Le Havre 14 14 3 5 6 13 21 -8
15. Lorient 14 14 3 5 6 18 28 -10
16. Nantes 11 15 2 5 8 13 24 -11
17. Metz 11 14 3 2 9 14 31 -17
18. Auxerre 9 14 2 3 9 8 20 -12
* AFP