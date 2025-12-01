Libertadores 2026: veja todos os times já classificados para o torneio

O Flamengo sagrou-se tetracampeão da Copa Libertadores da América ao vencer o Palmeiras por 1 a 0 no último sábado, 29, em Lima, no Peru. Para o ano que vem, o torneio já tem 33 equipes classificadas.

Em 2026, a Copa Libertadores está prevista para começar no dia 3 de fevereiro. No total, 47 times participarão da competição organizada pela Conmebol.

Além do Flamengo, outros seis clubes brasileiros já asseguraram um lugar na próxima Libertadores: Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, Mirassol e Palmeiras.

Como o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, os cinco primeiros colocados do torneio de pontos corridos já estarão na fase de grupos. O sexto e o sétimo jogarão a fase prévia da Libertadores. O País ainda tem uma vaga para o campeão da Copa do Brasil.

A Argentina, por sua vez, já tem seis equipes garantidas: Argentinos Juniors, Boca Juniors, Independiente Rivadavia, Lanús, Platense e Rosario Central. O tradicional River Plate corre o risco de não disputar a competição. O time precisa torcer para o rival Boca Juniors vencer o torneio Clausura para poder estar na Libertadores em 2026.

Os times já classificados para a Libertadores de 2026:

Brasil

Bahia

Botafogo

Cruzeiro

Flamengo

Fluminense

Mirassol

Palmeiras

Argentina

Argentinos Juniors

Boca Juniors

Independiente Rivadavia

Lanús

Platense

Rosario Central

Bolívia

Always Ready

The Strongest

Chile

Coquimbo Unido

Colômbia

Independiente Santa Fé

Equador

Independiente del Valle

Paraguai

2 de Mayo

Cerro Porteño

Guarani

Libertad

Peru

Alianza Lima

Cusco

Sporting Cristal

Universitário

Uruguai

Juventud

Liverpool

Nacional

Peñarol

Venezuela

Carabobo

Deportes La Guaira