Libertadores 2026: veja todos os times já classificados para o torneio

O Flamengo sagrou-se tetracampeão da Copa Libertadores da América ao vencer o Palmeiras por 1 a 0 no último sábado, 29, em Lima, no Peru. Para o ano que vem, o torneio já tem 33 equipes classificadas.
Em 2026, a Copa Libertadores está prevista para começar no dia 3 de fevereiro. No total, 47 times participarão da competição organizada pela Conmebol.
Além do Flamengo, outros seis clubes brasileiros já asseguraram um lugar na próxima Libertadores: Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, Mirassol e Palmeiras.
Como o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, os cinco primeiros colocados do torneio de pontos corridos já estarão na fase de grupos. O sexto e o sétimo jogarão a fase prévia da Libertadores. O País ainda tem uma vaga para o campeão da Copa do Brasil.
A Argentina, por sua vez, já tem seis equipes garantidas: Argentinos Juniors, Boca Juniors, Independiente Rivadavia, Lanús, Platense e Rosario Central. O tradicional River Plate corre o risco de não disputar a competição. O time precisa torcer para o rival Boca Juniors vencer o torneio Clausura para poder estar na Libertadores em 2026.
Os times já classificados para a Libertadores de 2026:
Brasil
Bahia
Botafogo
Cruzeiro
Flamengo
Fluminense
Mirassol
Palmeiras
Argentina
Argentinos Juniors
Boca Juniors
Independiente Rivadavia
Lanús
Platense
Rosario Central
Bolívia
Always Ready
The Strongest
Chile
Coquimbo Unido
Colômbia
Independiente Santa Fé
Equador
Independiente del Valle
Paraguai
2 de Mayo
Cerro Porteño
Guarani
Libertad
Peru
Alianza Lima
Cusco
Sporting Cristal
Universitário
Uruguai
Juventud
Liverpool
Nacional
Peñarol
Venezuela
Carabobo
Deportes La Guaira
Universidad Central de Venezuela