Lesionado, Jack Draper desiste de disputar Aberto da Austrália

Draper está no top 10 da ATP. CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O tenista britânico Jack Draper anunciou nesta sexta-feira (26) que não participará do Aberto da Austrália de 2026, em janeiro, enquanto continua se recuperando de uma lesão no braço.

Draper, décimo colocado no ranking mundial, não joga desde que desistiu do US Open em agosto devido a uma contusão óssea no braço esquerdo.

— É uma decisão muito difícil, obviamente, já que o Aberto da Austrália é um Grand Slam, um dos maiores torneios do nosso esporte —disse Draper em um vídeo publicado nas redes sociais.

— No entanto, tenho essa lesão há muito tempo, estou nos estágios finais da recuperação e voltar às quadras para jogar partidas de cinco sets tão cedo não parece uma decisão inteligente neste momento, nem para mim, nem para a minha carreira— acrescentou.

Antes da lesão, Draper havia tido o melhor ano de sua carreira, conquistando seu primeiro título de Masters 1000 em Indian Wells, na Califórnia, e entrando pela primeira vez no Top 10 do ranking mundial.

Com a desistência de Draper, todos os jogadores abaixo dele, em posição de cabeça de chave, subirão um posto na formação da chave do Grand Slam de Melbourne, incluindo o brasileiro João Fonseca, número 24 do ranking.