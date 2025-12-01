Léo Jardim evita falar sobre 2026 e reforça foco total do Cruzeiro na Copa do Brasil

O empate por 1 a 1 com o Ceará tirou o Cruzeiro da disputa pelo título brasileiro, mas Léo Jardim garantiu que o momento exige concentração plena na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians.

"Tenho uma relação muito boa com meu presidente. Ele sabe o que eu penso e o que eu quero para minha vida. Nunca escondi nada."

O treinador afastou qualquer debate sobre futuro e insistiu que não fará projeções antes do fim da temporada. "Estamos totalmente focados no fim do Brasileiro e nas semifinais da Copa. Depois vamos pensar no futuro. Em relação a 2026, a Deus pertence tudo o que será o futuro."

Enquanto o time tenta reagir em campo, os bastidores do Cruzeiro passaram por mudanças importantes. Paulo Pelaipe deixou oficialmente a gerência de futebol para assumir cargo na diretoria executiva do Grêmio e se despediu do elenco na Toca da Raposa.

Com a saída, Joaquim Pinto assumiu a função de diretor esportivo. O português, que chegou ao clube em junho para modernizar o departamento de scouting, agora terá papel ainda mais central nas decisões do futebol cruzeirense.